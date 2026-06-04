Sports Betting Line

MLB
Thursday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y YANKEES
|-167
|Cleveland
|+140
|Baltimore
|-118
|at BOSTON
|-101
|Kansas City
|-117
|at MINNESOTA
|-103
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at PHILADELPHIA
|-193
|San Diego
|+160
|at MILWAUKEE
|-178
|San Francisco
|+148
|LA Dodgers
|-141
|at ARIZONA
|+119
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at ATLANTA
|-203
|Toronto
|+168
|at CHICAGO CUBS
|-134
|Athletics
|+113
|Pittsburgh
|-110
|at HOUSTON
|-109
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CAROLINA
|-162
|Vegas
|+136
Consensus odds provided by Sportradar