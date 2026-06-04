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Sports Betting Line

By WTOP Staff

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y YANKEES -167 Cleveland +140
Baltimore -118 at BOSTON -101
Kansas City -117 at MINNESOTA -103

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PHILADELPHIA -193 San Diego +160
at MILWAUKEE -178 San Francisco +148
LA Dodgers -141 at ARIZONA +119

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at ATLANTA -203 Toronto +168
at CHICAGO CUBS -134 Athletics +113
Pittsburgh -110 at HOUSTON -109

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CAROLINA -162 Vegas +136

Consensus odds provided by Sportradar

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

By WTOP Staff
New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
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