Ucrania ataca San Petersburgo con drones horas antes de la inauguración del “Davos de Putin”

Ucrania atacó San Petersburgo con drones la noche del martes, impactando infraestructura e hiriendo a varias personas, apenas unas horas antes de la inauguración del foro económico convocado por el presidente ruso Vladimir Putin.

Cientos de drones impactaron otras ciudades rusas. Kyiv afirmó haber alcanzado un buque de guerra y otros objetivos clave en un ataque de gran envergadura que llegó hasta Moscú.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas aéreas rusas interceptaron y destruyeron más de 350 drones ucranianos en zonas cercanas a la frontera y en el interior del país, incluyendo Moscú, San Petersburgo y la ciudad occidental de Nóvgorod. Las autoridades indicaron que al menos 60 drones sobrevolaron la región de Leningrado.

Tres distritos de San Petersburgo fueron blanco del ataque con drones ucranianos durante la noche, según su gobernador, Aleksandr Beglov. Los ataques hirieron a varias personas y dañaron infraestructura en la ciudad, que esta semana acoge el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, a menudo considerado el equivalente ruso del Foro Económico Mundial de Davos.

El ejército ucraniano afirmó haber atacado una corbeta rusa, apodada “Boikiy”, cerca del puerto de la isla de Kronstadt, en las proximidades de San Petersburgo. Según el comunicado, el buque, perteneciente a la Flota Báltica de la Armada rusa, está equipado con misiles guiados. Moscú ha utilizado la Boikiy para escoltar buques de su flota petrolera clandestina, que el Kremlin ha empleado repetidamente para eludir las sanciones, añadió el ejército.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa ruso para confirmar el ataque.

Kyiv ha intensificado sus ataques contra importantes instalaciones petroleras rusas en los últimos meses, desplegando cientos de drones de largo alcance, reduciendo el suministro de combustible y agravando las dificultades económicas de la población. En mayo, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo su mayor ataque contra la capital rusa en más de un año, según informaron entonces los medios estatales.

En Smolensk, ciudad situada en el oeste de Rusia, cerca de la frontera con Belarús, Ucrania lanzó ataques contra “instalaciones de infraestructura crítica”, declaró el gobernador de Smolensk, Vasiliy Anokhin.

Anokhin declaró que dos bomberos murieron “mientras combatían un incendio provocado por los restos de un dron enemigo derribado”, y añadió que otros dos bomberos y un civil sufrieron heridas leves.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que los “ataques de largo alcance” alcanzaron “objetivos clave”, entre ellos la terminal petrolera de San Petersburgo, uno de los mayores complejos de transbordo de petróleo del noroeste de Rusia.

Otros objetivos incluían “objetivos militares en la base de Kronstadt”, un puerto naval insular cerca de San Petersburgo, y una instalación en la región de Tambov que, según Ucrania, estaba involucrada en la producción de armas rusas, añadió Zelensky.

Zelensky también publicó imágenes que mostraban explosiones y varios incendios en una instalación rusa, así como una enorme columna de humo negro y denso que se elevaba detrás de un rascacielos.

Ucrania ha desarrollado rápidamente este año sus drones de medio y largo alcance para atacar objetivos rusos, incluidas las instalaciones petroleras de Moscú y otros lugares mucho más allá de las líneas del frente.

“El plan de Ucrania para realizar ataques de largo alcance se está llevando a cabo exactamente como es necesario para acercar la paz”, dijo Zelensky.

Los ataques se produjeron cuando el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, o SPIEF, un importante evento empresarial conocido como la versión rusa del Foro de Davos del presidente Vladimir Putin, daba comienzo en la ciudad el miércoles.

El espacio aéreo alrededor del aeropuerto internacional de San Petersburgo fue restringido el miércoles por la mañana, lo que provocó retrasos en alrededor de dos docenas de vuelos, según informó el aeropuerto en un comunicado.

Esto ocurre además un día después de que Rusia lanzara una ofensiva letal contra Ucrania a primera hora del martes, atacando la capital, Kyiv, y la ciudad central de Dnipro en una ofensiva de amplio alcance que infligió uno de los ataques más mortíferos de los últimos meses.

Según las autoridades ucranianas, al menos 23 personas murieron en el ataque nocturno, siete de ellas en Kyiv y otras 16 en Dnipro.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró que condenaba “enérgicamente” los ataques, en los que, según los militares, se dispararon más de 600 drones y decenas de misiles contra Ucrania, alcanzando infraestructuras civiles clave.

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