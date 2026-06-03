Trump sugiere que “la garra” para la pelea de UFC permanecerá en el jardín sur de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump sugirió que la estructura de iluminación de la UFC, conocida como “la garra” (“the Claw”), permanecerá en el jardín sur de la Casa Blanca mucho más allá de la pelea que tendrá lugar a finales de este mes.

En un video en TikTok publicado este martes, Trump comparó la estructura con la Torre Eiffel, que se suponía que sería demolida veinte años después de su construcción original.

“Muchos no saben que en París, Francia, la Torre Eiffel, se construyó en 1889. Se suponía que debía ser derribada inmediatamente después de la Exposición Universal, y luego dijeron, ‘Sabes, nos gusta bastante, déjemosla un poco más’. Bueno, nunca la derribaron”, dijo Trump.

“Y, sabes, estamos construyendo algo frente a la Casa Blanca que es bastante atractivo para mucha gente”, continuó. “El 14 de junio se celebrará allí la gran pelea de la UFC, y estoy pensando que tal vez nunca, jamás, lo quitemos”.

No está claro si Trump hizo ese comentario en broma o si realmente quiere conservar esa enorme estructura, decorada con los colores de la bandera estadounidense y más alta que la Casa Blanca. Tanto el mismo Trump como el personal de la Casa Blanca usan con frecuencia las redes sociales para intentar provocar la indignación entre sus críticos.

Mantener “la garra” supondría un enorme problema logístico. Las llegadas y salidas de Trump en el jardín sur se suspendieron temporalmente, dado que el área donde se llevará a cabo la pelea de la UFC abarca la zona donde normalmente aterriza y despega el Marine One. En su lugar, Trump ha estado viajando en caravana hacia y desde la Base Conjunta Andrews para los viajes en el Air Force One. El jardín sur también se utiliza frecuentemente para albergar grandes eventos.

Pero no sería la primera vez que Trump se aparta de las prácticas habituales para dejar su huella tanto en los terrenos de la Casa Blanca como en Washington en general. Rápidamente ha realizado otros cambios controvertidos en la residencia presidencial, incluyendo demoler el Ala Este, pavimentar el Jardín de las Rosas, el dorado del Despacho Oval, rehacer el baño de la histórica Habitación Lincoln y crear “El Paseo de la Fama Presidencial”, con descripciones de presidentes pasados ​​en la notoria voz de la red social Truth Social de Trump.

También se ha apresurado a cambiar partes de Washington en nombre de la celebración “UFC Freedom 250”, pintando la parte inferior del Reflecting Pool de “azul de la bandera estadounidense” y restaurando fuentes por toda la ciudad.

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, fue visto entrando en el Ala Oeste el lunes, aproximadamente 24 horas antes de que se publicara el video en TikTok de Trump. La UFC está cubriendo los gastos asociados con el evento muy codiciado y la construcción relevante, con un costo estimado de unos US$ 60 millones. White le dijo a Sports Business Journal que la UFC planea pagar US$ 700.000 solo para volver a sembrar el césped del jardín sur, donde estarán la “Claw”, los espectadores y el octágono.

“Porque vamos a destrozar el jardín sur, US$ 700.000 solo para reemplazar la hierba”, dijo.

La Casa Blanca está promocionando fuertemente el evento de la UFC, que se llevará a cabo el Día de la Bandera y en el cumpleaños número 80 de Trump, incluyendo la publicación de una imagen este miércoles de un musculoso Tío Sam en la página X de la Casa Blanca.

The-CNN-Wire

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