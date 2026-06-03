Sports on TV for June 8 – 14

ADV06-07
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, June 8
COLLEGE BASEBALL
11 a.m.
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
Noon
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
3 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
6 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
8 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
FS1 — N.Y. Yankees at Cleveland (6:40 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Washington at San Francisco (9:45 p.m.) OR Houston at L.A. Angels (9:38 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
ABC — NBA Finals: San Antonio at New York, Game 3
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
NBCSN — Indiana at Washington
PEACOCK — Indiana at Washington
10 p.m.
USA — Seattle at Las Vegas
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Tuesday, June 9
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
TBS — N.Y. Yankees at Cleveland (6:40 p.m.)
6:40 p.m.
PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Cleveland
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at Athletics (10:05 p.m.) OR Cincinnati at San Diego (9:40 p.m.)
NHL HOCKEY
8 p.m.
ABC — Stanley Cup Final: Carolina at Vegas, Game 4
SOCCER (MEN’S)
9 p.m.
ESPN — Argentina vs. Iceland
SOFTBALL
5 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Cascade at Blaze
7 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Volts at Spark
9 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Bandits at Talons
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
ESPN — Atlanta at Chicago
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Wednesday, June 10
COLLEGE TRACK AND FIELD (MEN’S)
8 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Championships – Day 1, Eugene, Ore.
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Cleveland (1:10 p.m.) OR Boston at Tampa Bay (1:10 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at San Diego (4:10 p.m.) OR L.A. Dodgers at Pittsburgh (6:40 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at Toronto (7:07 p.m.) OR L.A. Dodgers at Pittsburgh (6:40 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Houston at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.) OR Milwaukee at Athletics (joined in progress) (9:05 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
ABC — NBA Finals: San Antonio at New York, Game 4
SOFTBALL
8 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Cascade at Blaze
10 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Bandits at Talons
WNBA BASKETBALL
10 p.m.
USA — Los Angeles at Seattle
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Thursday, June 11
COLLEGE TRACK AND FIELD (WOMEN’S)
8 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Championships – Day 1, Eugene, Ore.
GOLF
11 a.m.
GOLF — LPGA Tour: Dow Championship, First Round, Midland Country Club, Midland, Mich.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: RBC Canadian Open, First Round, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Arizona at Miami (1:10 p.m.) OR Minnesota at Detroit (1:10 p.m.)
7 p.m.
ESPN — Seattle at Baltimore
NHL HOCKEY
8 p.m.
ABC — Stanley Cup Final: Vegas at Carolina, Game 5 (if necessary)
RUGBY (MEN’S)
9 p.m.
ESPN2 — MLR: California at Seattle
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Mexico vs. South Africa, Group A, Mexico City
10 p.m.
FS1 — 2026 FIFA World Cup Group Stage: South Korea vs. Czechia, Group A, Monterrey, Mexico
SOFTBALL
5 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Cascade at Blaze
9 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Bandits at Talons
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Chicago at Indiana
9 p.m.
PRIME VIDEO — Phoenix at Dallas
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Friday, June 12
AUTO RACING
7:30 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Barcelona, Barcelona, Spain
11 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Barcelona, Barcelona, Spain
6:30 a.m. (Saturday)
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Barcelona, Barcelona, Spain
COLLEGE BASEBALL
2 p.m.
ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 1, Omaha, Neb.
7 p.m.
ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 2, Omaha, Neb.
COLLEGE TRACK AND FIELD (MEN’S)
8 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Championships – Day 2, Eugene, Ore.
GOLF
11 a.m.
GOLF — LPGA Tour: Dow Championship, Second Round, Midland Country Club, Midland, Mich.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: RBC Canadian Open, Second Round, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario
6 p.m.
GOLF — 2026 Curtis Cup: First Round, Bel-Air Country Club, Los Angeles
10 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Principal Charity Classic, First Round, Wakonda Club, Des Moines, Iowa (taped)
MLB BASEBALL
7:10 p.m.
APPLE TV — Arizona at Cincinnati
APPLE TV — Atlanta at N.Y. Mets
7:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Toronto (7:37 p.m.) OR L.A. Dodgers at Chicago White Sox (7:40 p.m.)
10:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago Cubs at San Francisco (joined in progress) (10:15 p.m.) OR Colorado at Athletics (joined in progress) (10:05 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Canada vs. Bosnia and Herzegovina, Group B, Toronto
9 p.m.
FOX — 2026 FIFA World Cup Group Stage: U.S. vs. Paraguay, Group D, Inglewood, Calif.
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — Toronto at Washington
10 p.m.
ION — Golden State at Seattle
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Saturday, June 13
AUTO RACING
6:30 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Barcelona, Barcelona, Spain
10 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Circuit de Barcelona, Barcelona, Spain
3 p.m.
NBCSN — Pro Motocross Championship: Thunder Valley National, Thunder Valley Motocross Park, Lakewood, Colo.
4 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: MillerTech Battery 250 presented by KOA, Pocono Raceway, Long Pond, Pa.
NBC — Pro Motocross Championship: Thunder Valley National, Thunder Valley Motocross Park, Lakewood, Colo.
BOWLING
1 p.m.
CBS — PBA Tour: From Allen Park, Mich.
COLLEGE BASEBALL
3 p.m.
ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 3, Omaha, Neb.
8 p.m.
ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 4, Omaha, Neb.
COLLEGE TRACK AND FIELD (WOMEN’S)
8 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Championships – Day 2, Eugene, Ore.
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: RBC Canadian Open, Third Round, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario
3 p.m.
CBS — PGA Tour: RBC Canadian Open, Third Round, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario
GOLF — LPGA Tour: Dow Championship, Third Round, Midland Country Club, Midland, Mich.
5 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Principal Charity Classic, Second Round, Wakonda Club, Des Moines, Iowa
7 p.m.
GOLF — 2026 Curtis Cup: Second Round, Bel-Air Country Club, Los Angeles
MLB BASEBALL
2 p.m.
MLBN — Regional Coverage: St. Louis at Minnesota (2:10 p.m.) OR Atlanta at N.Y. Mets (4:10 p.m.)
5 p.m.
MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at Chicago White Sox (4:10 p.m.) OR Atlanta at N.Y. Mets (4:10 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: Houston at Kansas City (7:15 p.m.) OR Philadelphia at Milwaukee (7:15 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Tampa Bay at L.A. Angels (10:07 p.m.) OR Chicago Cubs at San Francisco (10:05 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
ABC — NBA Finals: New York at San Antonio, Game 5 (if necessary)
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Qatar vs. Switzerland, Group B, Santa Clara, Calif.
6 p.m.
FS1 — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Brazil vs. Morocco, Group C, East Rutherford, N.J.
9 p.m.
FS1 — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Haiti vs. Scotland, Group C, Foxborough, Mass.
Midnight
FS1 — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Australia vs. Turkey, Group D, Vancouver, British Columbia
SOFTBALL
Noon
ESPN — Athletes Unlimited: Volts at Blaze
2 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Bandits
4 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Cascade at Talons
UFL FOOTBALL
3 p.m.
ABC — 2026 United Bowl: TBD, Championship
WNBA BASKETBALL
6 p.m.
NBCSN — Indiana at Connecticut
PEACOCK — Indiana at Connecticut
8 p.m.
CBS — Minnesota at Las Vegas
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Sunday, June 14
AUTO RACING
9 a.m.
APPLE TV — Formula 1: MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya, Circuit de Barcelona, Barcelona, Spain
3 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Great American Getaway 400 presented by VISITPA, Pocono Raceway, Long Pond, Pa.
COLLEGE BASEBALL
2 p.m.
ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 5, Omaha, Neb.
7 p.m.
ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 6, Omaha, Neb.
GOLF
Noon
GOLF — LPGA Tour: Dow Championship, Final Round, Midland Country Club, Midland, Mich.
1 p.m.
CBS — LPGA Tour: Dow Championship, Final Round, Midland Country Club, Midland, Mich.
GOLF — PGA Tour: RBC Canadian Open, Final Round, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario
3 p.m.
CBS — PGA Tour: RBC Canadian Open, Final Round, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario
GOLF — PGA Tour Champions: Principal Charity Classic, Final Round, Wakonda Club, Des Moines, Iowa
6 p.m.
GOLF — 2026 Curtis Cup: Final Round, Bel-Air Country Club, Los Angeles
MLB BASEBALL
Noon
NBCSN — Miami at Pittsburgh (12:15 p.m.)
PEACOCK — Miami at Pittsburgh (12:15 p.m.)
1:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Toronto (1:37 p.m.) OR San Diego at Baltimore (1:35 p.m.)
3 p.m.
ABC — Chicago Cubs at San Francisco (3:10 p.m.)
7 p.m.
NBC — Texas at Boston (7:20 p.m.)
PEACOCK — Texas at Boston (7:20 p.m.)
NHL HOCKEY
8 p.m.
ABC — Stanley Cup Final: Carolina at Vegas, Game 6 (if necessary)
SOCCER (MEN’S)
1 p.m.
FOX — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Germany vs. Curaçao, Group E, Houston
4 p.m.
FOX — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Netherlands vs. Japan, Group F, Arlington, Texas
7 p.m.
FS1 — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Ivory Coast vs. Ecuador, Group E, Philadelphia
10 p.m.
FS1 — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Sweden vs. Tunisia, Group F, Monterrey, Mexico
SOFTBALL
Noon
ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Bandits
8 p.m.
MLBN — Athletes Unlimited: Cascade at Talons
TRACK AND FIELD
4 p.m.
NBC — USATF: From Los Angeles
WNBA BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Washington at New York
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