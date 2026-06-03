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Sports on TV for June 8 – 14

By WTOP Staff

ADV06-07

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, June 8

COLLEGE BASEBALL

11 a.m.

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

Noon

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

3 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

6 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

8 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

FS1 — N.Y. Yankees at Cleveland (6:40 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Washington at San Francisco (9:45 p.m.) OR Houston at L.A. Angels (9:38 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

ABC — NBA Finals: San Antonio at New York, Game 3

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

NBCSN — Indiana at Washington

PEACOCK — Indiana at Washington

10 p.m.

USA — Seattle at Las Vegas

_____

Tuesday, June 9

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

TBS — N.Y. Yankees at Cleveland (6:40 p.m.)

6:40 p.m.

PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Cleveland

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at Athletics (10:05 p.m.) OR Cincinnati at San Diego (9:40 p.m.)

NHL HOCKEY

8 p.m.

ABC — Stanley Cup Final: Carolina at Vegas, Game 4

SOCCER (MEN’S)

9 p.m.

ESPN — Argentina vs. Iceland

SOFTBALL

5 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Cascade at Blaze

7 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Volts at Spark

9 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Bandits at Talons

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

ESPN — Atlanta at Chicago

_____

Wednesday, June 10

COLLEGE TRACK AND FIELD (MEN’S)

8 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Championships – Day 1, Eugene, Ore.

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Cleveland (1:10 p.m.) OR Boston at Tampa Bay (1:10 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at San Diego (4:10 p.m.) OR L.A. Dodgers at Pittsburgh (6:40 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at Toronto (7:07 p.m.) OR L.A. Dodgers at Pittsburgh (6:40 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Houston at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.) OR Milwaukee at Athletics (joined in progress) (9:05 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

ABC — NBA Finals: San Antonio at New York, Game 4

SOFTBALL

8 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Cascade at Blaze

10 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Bandits at Talons

WNBA BASKETBALL

10 p.m.

USA — Los Angeles at Seattle

_____

Thursday, June 11

COLLEGE TRACK AND FIELD (WOMEN’S)

8 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Championships – Day 1, Eugene, Ore.

GOLF

11 a.m.

GOLF — LPGA Tour: Dow Championship, First Round, Midland Country Club, Midland, Mich.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: RBC Canadian Open, First Round, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Arizona at Miami (1:10 p.m.) OR Minnesota at Detroit (1:10 p.m.)

7 p.m.

ESPN — Seattle at Baltimore

NHL HOCKEY

8 p.m.

ABC — Stanley Cup Final: Vegas at Carolina, Game 5 (if necessary)

RUGBY (MEN’S)

9 p.m.

ESPN2 — MLR: California at Seattle

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Mexico vs. South Africa, Group A, Mexico City

10 p.m.

FS1 — 2026 FIFA World Cup Group Stage: South Korea vs. Czechia, Group A, Monterrey, Mexico

SOFTBALL

5 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Cascade at Blaze

9 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Bandits at Talons

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Chicago at Indiana

9 p.m.

PRIME VIDEO — Phoenix at Dallas

_____

Friday, June 12

AUTO RACING

7:30 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Barcelona, Barcelona, Spain

11 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Barcelona, Barcelona, Spain

6:30 a.m. (Saturday)

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Barcelona, Barcelona, Spain

COLLEGE BASEBALL

2 p.m.

ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 1, Omaha, Neb.

7 p.m.

ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 2, Omaha, Neb.

COLLEGE TRACK AND FIELD (MEN’S)

8 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Championships – Day 2, Eugene, Ore.

GOLF

11 a.m.

GOLF — LPGA Tour: Dow Championship, Second Round, Midland Country Club, Midland, Mich.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: RBC Canadian Open, Second Round, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario

6 p.m.

GOLF — 2026 Curtis Cup: First Round, Bel-Air Country Club, Los Angeles

10 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Principal Charity Classic, First Round, Wakonda Club, Des Moines, Iowa (taped)

MLB BASEBALL

7:10 p.m.

APPLE TV — Arizona at Cincinnati

APPLE TV — Atlanta at N.Y. Mets

7:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Toronto (7:37 p.m.) OR L.A. Dodgers at Chicago White Sox (7:40 p.m.)

10:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Chicago Cubs at San Francisco (joined in progress) (10:15 p.m.) OR Colorado at Athletics (joined in progress) (10:05 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Canada vs. Bosnia and Herzegovina, Group B, Toronto

9 p.m.

FOX — 2026 FIFA World Cup Group Stage: U.S. vs. Paraguay, Group D, Inglewood, Calif.

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — Toronto at Washington

10 p.m.

ION — Golden State at Seattle

_____

Saturday, June 13

AUTO RACING

6:30 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Barcelona, Barcelona, Spain

10 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Circuit de Barcelona, Barcelona, Spain

3 p.m.

NBCSN — Pro Motocross Championship: Thunder Valley National, Thunder Valley Motocross Park, Lakewood, Colo.

4 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: MillerTech Battery 250 presented by KOA, Pocono Raceway, Long Pond, Pa.

NBC — Pro Motocross Championship: Thunder Valley National, Thunder Valley Motocross Park, Lakewood, Colo.

BOWLING

1 p.m.

CBS — PBA Tour: From Allen Park, Mich.

COLLEGE BASEBALL

3 p.m.

ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 3, Omaha, Neb.

8 p.m.

ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 4, Omaha, Neb.

COLLEGE TRACK AND FIELD (WOMEN’S)

8 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Championships – Day 2, Eugene, Ore.

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: RBC Canadian Open, Third Round, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario

3 p.m.

CBS — PGA Tour: RBC Canadian Open, Third Round, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario

GOLF — LPGA Tour: Dow Championship, Third Round, Midland Country Club, Midland, Mich.

5 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Principal Charity Classic, Second Round, Wakonda Club, Des Moines, Iowa

7 p.m.

GOLF — 2026 Curtis Cup: Second Round, Bel-Air Country Club, Los Angeles

MLB BASEBALL

2 p.m.

MLBN — Regional Coverage: St. Louis at Minnesota (2:10 p.m.) OR Atlanta at N.Y. Mets (4:10 p.m.)

5 p.m.

MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at Chicago White Sox (4:10 p.m.) OR Atlanta at N.Y. Mets (4:10 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Houston at Kansas City (7:15 p.m.) OR Philadelphia at Milwaukee (7:15 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Tampa Bay at L.A. Angels (10:07 p.m.) OR Chicago Cubs at San Francisco (10:05 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

ABC — NBA Finals: New York at San Antonio, Game 5 (if necessary)

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Qatar vs. Switzerland, Group B, Santa Clara, Calif.

6 p.m.

FS1 — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Brazil vs. Morocco, Group C, East Rutherford, N.J.

9 p.m.

FS1 — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Haiti vs. Scotland, Group C, Foxborough, Mass.

Midnight

FS1 — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Australia vs. Turkey, Group D, Vancouver, British Columbia

SOFTBALL

Noon

ESPN — Athletes Unlimited: Volts at Blaze

2 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Bandits

4 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Cascade at Talons

UFL FOOTBALL

3 p.m.

ABC — 2026 United Bowl: TBD, Championship

WNBA BASKETBALL

6 p.m.

NBCSN — Indiana at Connecticut

PEACOCK — Indiana at Connecticut

8 p.m.

CBS — Minnesota at Las Vegas

_____

Sunday, June 14

AUTO RACING

9 a.m.

APPLE TV — Formula 1: MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya, Circuit de Barcelona, Barcelona, Spain

3 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Great American Getaway 400 presented by VISITPA, Pocono Raceway, Long Pond, Pa.

COLLEGE BASEBALL

2 p.m.

ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 5, Omaha, Neb.

7 p.m.

ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 6, Omaha, Neb.

GOLF

Noon

GOLF — LPGA Tour: Dow Championship, Final Round, Midland Country Club, Midland, Mich.

1 p.m.

CBS — LPGA Tour: Dow Championship, Final Round, Midland Country Club, Midland, Mich.

GOLF — PGA Tour: RBC Canadian Open, Final Round, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario

3 p.m.

CBS — PGA Tour: RBC Canadian Open, Final Round, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario

GOLF — PGA Tour Champions: Principal Charity Classic, Final Round, Wakonda Club, Des Moines, Iowa

6 p.m.

GOLF — 2026 Curtis Cup: Final Round, Bel-Air Country Club, Los Angeles

MLB BASEBALL

Noon

NBCSN — Miami at Pittsburgh (12:15 p.m.)

PEACOCK — Miami at Pittsburgh (12:15 p.m.)

1:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Toronto (1:37 p.m.) OR San Diego at Baltimore (1:35 p.m.)

3 p.m.

ABC — Chicago Cubs at San Francisco (3:10 p.m.)

7 p.m.

NBC — Texas at Boston (7:20 p.m.)

PEACOCK — Texas at Boston (7:20 p.m.)

NHL HOCKEY

8 p.m.

ABC — Stanley Cup Final: Carolina at Vegas, Game 6 (if necessary)

SOCCER (MEN’S)

1 p.m.

FOX — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Germany vs. Curaçao, Group E, Houston

4 p.m.

FOX — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Netherlands vs. Japan, Group F, Arlington, Texas

7 p.m.

FS1 — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Ivory Coast vs. Ecuador, Group E, Philadelphia

10 p.m.

FS1 — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Sweden vs. Tunisia, Group F, Monterrey, Mexico

SOFTBALL

Noon

ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Bandits

8 p.m.

MLBN — Athletes Unlimited: Cascade at Talons

TRACK AND FIELD

4 p.m.

NBC — USATF: From Los Angeles

WNBA BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Washington at New York

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Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

By WTOP Staff
New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
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