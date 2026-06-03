¿Por qué no está convocado Falcao con Colombia para el Mundial 2026? ¿Cuándo fue la última vez que jugó?

Falcao sigue siendo una leyenda del fútbol colombiano. Es el máximo anotador de la selección (36 goles) y fue referente de las clasificaciones al Mundial 2014 (que no pudo jugar por lesión) y al de 2018. Pero ya muy lejos de sus mejores años y en el ocaso definitivo de su carrera, la Copa del Mundo 2026 la verá como aficionado y un ejemplo para los convocados.

Mucho se especuló sobre un posible regreso de Radamel Falcao García a la selección con su retorno a Millonarios, el club de sus amores. Pero temporadas en blanco, pocos minutos, escasos goles, nuevas lesiones y una realidad deportiva correspondiente a su edad dan cuenta de que no podía ser uno de los elegidos para viajar al Mundial.

El delantero atravesó un período irregular en 2026, con participación limitada en “Millos” (11 partidos jugados y solo un gol) y dificultades para sostener el ritmo de competencia. El técnico Néstor Lorenzo optó por consolidar un recambio generacional en ataque, que en el caso de Colombia pocas dudas admitía: Luis Díaz, Luis Suárez y Jhon Córdoba son los fijos del equipo, futbolistas con mayor actualidad física y continuidad.

El mismo Falcao lo dijo en una entrevista en mayo: “Soy sincero y consciente de que no he tenido la continuidad para ser tenido en cuenta”. Incluso bromeó: “Tendría que hacer 20 goles en dos partidos”.

La última aparición oficial del “Tigre” con Colombia fue el 28 de marzo de 2023, en un amistoso internacional ante Japón. Desde entonces dejó de ser convocado regularmente.

Aunque circularon versiones sobre un posible rol dentro de la delegación mundialista, el propio jugador descartó ejercer funciones como entrenador o asistente, manteniéndose activo como futbolista profesional.

Así se cierra, al menos en términos mundialistas, el ciclo del máximo goleador histórico del combinado colombiano.

Es el fin natural de una era, la de un referente que marcó a una generación. Su legado permanece intacto.

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