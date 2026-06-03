La Cámara aprueba una resolución sobre poderes de guerra en Irán como reprimenda a Trump

La Cámara de Representantes aprobó una resolución el miércoles para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en Irán, un reproche significativo al mandatario y a su manejo del conflicto.

Los demócratas han forzado repetidamente votaciones para limitar los poderes de guerra de Trump tanto en la Cámara como en el Senado, una campaña que ha ido sumando gradualmente más apoyo del Partido Republicano en las últimas semanas.

La votación fue de 215 a 208, con los representantes republicanos Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Warren Davidson cruzando líneas partidarias para apoyar la resolución.

La aprobación de la resolución sobre poderes de guerra es el más reciente ejemplo de cómo el Congreso controlado por el Partido Republicano le planta cara a la agenda de Trump. En días recientes, los republicanos del Senado se han rebelado por un controvertido fondo de US$ 1.800 millones “antiinstrumentalización” que Trump favorece, pero que ellos temen que otorgaría pagos a sus simpatizantes que atacaron a agentes de policía durante el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE.UU.

Los republicanos del Senado también eliminaron formalmente el financiamiento para la seguridad del salón de baile de Trump el miércoles como parte de su paquete de inmigración, después de que el árbitro oficial de reglas de la cámara determinara que violaba normas presupuestarias.

La medida, conocida como una resolución concurrente, aprobada por la Cámara el miércoles debe ser aprobada por ambas cámaras, pero no iría al presidente para que la firme. Según el sitio web del Senado, las resoluciones concurrentes no tienen fuerza de ley.

La resolución fue presentada por el representante demócrata de Nueva York Gregory Meeks, el miembro de mayor rango de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara.

“Estoy encantado de que hayamos tenido la oportunidad de que algunos miembros del lado republicano se planten. Estoy verdaderamente encantado y orgulloso de mis colegas demócratas, porque todos los demócratas, todos y cada uno votaron por esto”, dijo Meeks a los periodistas después de la votación.

“Vamos a seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades constitucionales, eso es lo que estamos haciendo. Vamos a continuar y ser un control y un equilibrio cuando la administración no siga la Constitución”, agregó.

Esta votación estaba prevista originalmente para el 21 de mayo, pero fue cancelada abruptamente por los líderes republicanos justo cuando los republicanos estaban a punto de perder la votación debido a ausencias. En ese momento, Meeks dijo a los periodistas que pensaba que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, había estado dilatando una votación sobre la medida.

“Muchos de mis colegas republicanos están sintiendo la presión en casa cuando miran el costo de los alimentos, el costo de la gasolina”, le dijo anteriormente a CNN.

“(Johnson) está sintiendo la presión. Trata de cubrir al presidente. … Pero creo que el tiempo en que él podía cubrir al presidente está terminando rápidamente”.

Antes de la votación del miércoles, Johnson defendió la oposición de algunos legisladores republicanos a poner freno a los poderes de guerra de Trump en Irán, advirtiendo que podría tener un impacto “muy negativo” en las negociaciones.

“Creo que es una perspectiva muy peligrosa quitarle a la administración y al comandante en jefe en este momento la capacidad de negociar. Eso es lo que esto hace.

Esto, esto nos debilita, nuestra posición y nuestra influencia en la negociación por la paz en esa situación. ‘Operación Furia Épica’ ha concluido”, le dijo a CNN el miércoles.

Johnson afirmó que todos los objetivos de EE.UU. en Irán estaban “bien definidos” y “cumplidos”, pese a que algunos legisladores, incluidos republicanos, han expresado interés en recibir más información del Gobierno.

“El presidente está ahora en el proceso de concluir un acuerdo de paz, y tenemos que permitirle el margen para hacerlo, y creo que una resolución sobre poderes de guerra en este momento es muy inoportuna, y algo muy, muy negativo y peligroso para el país”, afirmó.

Los inspectores generales del Pentágono, el Departamento de Estado y USAID comenzaron una revisión conjunta de la guerra de EE.UU. con Irán, anunciando en un comunicado de prensa el miércoles que, por mandato legal, deben investigar operaciones militares en el extranjero que excedan los 60 días.

El anuncio es significativo porque indica que los organismos de control creen que, legalmente, la guerra ha durado más de 60 días desde su inicio el 28 de febrero. En virtud de la Ley de Poderes de Guerra, al presidente se le prohíbe mantener a soldados estadounidenses en hostilidades activas por más de 60 días sin la aprobación del Congreso.

La administración nunca solicitó dicha aprobación para la Operación Furia Épica, el nombre que EE.UU. le dio a su campaña militar contra Irán. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el mes pasado que, según su entendimiento, el conteo de 60 días de la guerra se “reinició” cuando el presidente Donald Trump anunció un cese del fuego en abril.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

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