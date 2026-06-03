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Forbes incluye a Bad Bunny en la lista Iconoclast 50, que reconoce a los líderes mundiales más influyentes

By WTOP Staff

Bad Bunny fue incluido por Forbes en la lista Iconoclast 50, con la que la publicación reúne a los líderes más influyentes de las finanzas, la industria, el entretenimiento, los medios de comunicación y la tecnología. Según Forbes, los seleccionados están transformando el panorama mundial y desafiando el statu quo.

El artista fue reconocido por haber encabezado el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX pese a enfrentar ataques políticos y por haber acumulado más de 4.000 millones de reproducciones de esta presentación en 24 horas en todas las plataformas. Además, fue reconocido por su más reciente álbum, “Debí tirar más fotos”, que se convirtió en el primer disco completamente en español en ganar el premio al álbum del año en los Premios Grammy 2026.

En el ámbito del entretenimiento, también fueron incluidas personalidades como Taylor Swift, reconocida por ser una de las compositoras más exitosas de la industria y por contar con un patrimonio de US$ 2.000 millones en marzo de 2026. Beyoncé fue incluida en la lista por convertirse en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria y por protagonizar una de las giras más exitosas de 2025. Por su parte, The Weeknd fue incluido por ser el artista mejor pagado de 2025 y por su gira “After Hours Til Dawn Tour”, la de mayor recaudación para un artista masculino solista. La escritora J. K. Rowling también forma parte de la lista gracias a la creación del J. K. Rowling Women’s Fund en 2025, una iniciativa enfocada en la protección de las mujeres.

Entre otras personalidades consideradas para la lista Iconoclast 50 de este año se encuentran Elon Musk, Shohei Ohtani, Tim Cook, Sam Altman y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros.

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By WTOP Staff
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