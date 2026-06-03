Corea del Sur cumple, Argelia sorprende y RDC resiste: así les fue a los rivales de México, Argentina y Colombia

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 no se detiene, y las selecciones continúan con su propia preparación, poniendo un ojo en la casa propia y otro en sus próximos rivales. Y este miércoles, tanto Colombia como Argentina tuvieron oportunidad de ver a un par de selecciones que se van a cruzar en su camino.

No fue la versión que se esperaba de una de las selecciones asiáticas más poderosas, pero al menos Corea del Sur evitó las sorpresas y cumplió al ganarle por la mínima diferencia a El Salvador, una selección que estuvo muy lejos de cumplir su sueño de jugar el Mundial 2026.

Los surcoreanos reservaron algunos nombres. El central del Bayern Munich Kim Min-Jae fue titular, pero Heung-Min Son, Kang-in Lee, Hyeon-Gyu, otras las figuras del equipo, apenas jugaron media hora.

Corea del Sur, que integra el Grupo A junto a México, no les dio opciones a los centroamericanos, que prácticamente no contaron con ninguna posibilidad concreta de gol. Por el contrario, los dirigidos por Hong Myung-Bo tuvieron al menos media decena, además de un control absoluto del balón, aunque no siempre se tradujo en voracidad ofensiva.

Argelia llega a la Copa del Mundo de Norteamérica tras un destacado paso por las eliminatorias africanas, pero seguro que nadie apostó a que en esta jornada iba a sacar un resultado positivo ante una potencia como Países Bajos. Sin embargo, lo hizo, aunque son esas victorias que, si se ven con un ojo crítico, dejan poco para rescatar.

Países Bajos fue ampliamente superior. Los primeros 25 minutos fueron un monólogo del equipo naranja, que llegó una y otra vez hasta el portero africano, ya sea con pases cortos por el medio o también con velocidad por los costados. No obstante, entre la falta de eficacia propia y los buenos reflejos de Zidane, los neerlandeses se fueron en cero.

Argelia ofreció muy poco en ataque. Pareció en todo momento más preocupada por armar una línea de cuatro o cinco defensores que por robar el balón en las transiciones. Aun así, tuvo su chance y no la desperdició. Anis Hadj Moussa, que ingresó en la segunda etapa, controló la pelota por la banda derecha, fue hacia adentro y sacó un remate inatajable, en lo que acabó siendo una oda a la efectividad.

Para Argelia, de todas maneras, es una victoria estimulante, teniendo en cuenta que se acerca el debut en la Copa del Mundo ante Argentina.

La República Democrática del Congo (RDC), que enfrentará a Colombia en la segunda fecha del Grupo K, protagonizó un lindo duelo ante Dinamarca, que terminó 0-0 únicamente por la impericia de los africanos a la hora de definir y los palos que aparecieron una y otra vez para negarle a los europeos la ventaja. Tres veces dio en los postes el balón, una a disparo de Maehle, otra de Eriksen y una última de Hojbjerg.

Dinamarca fue mejor equipo, es cierto, desbordando una y otra vez por el carril izquierdo de la defensa africana, pero los leopardos también tuvieron sus posibilidades. Bakambu desperdició un par de situaciones claras, incluido un mano a mano ante el arquero, y tanto Sadiki como Banza también una cada uno.

La RDC mostró falta de recuperación en líneas generales, pero en las pocas que recuperan del medio hacia delante, son peligrosos porque salen en velocidad. Eso sí, tendrán que afinar la puntería, porque en el debut en el Mundial, ante Portugal, no podrán fallar.

The-CNN-Wire

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