¿Causó la guerra con Irán el pico del petróleo?

Algo extraño está ocurriendo en China.

La demanda china de petróleo se ha desplomado un 9 % en comparación con los niveles previos a la guerra de Irán, según JPMorgan. Esto es material de pesadillas económicas. Para ponerlo en contexto: la demanda mundial de petróleo cayó un 2 % durante la Gran Recesión de 2008.

Sin embargo, China no está ni cerca de un colapso económico.

A pesar de la mayor conmoción en el suministro energético que el mundo haya presenciado jamás… a pesar de que China importa el 70 % de su petróleo… y a pesar de su condición de principal cliente petrolero de Irán… la situación del petróleo en China parece, bueno, estar bien.

China logró esa caída en la demanda no mediante algún esfuerzo de ahorro de combustible impuesto por el Gobierno, sino a través de rápidos cambios en el comportamiento de los consumidores. Los consumidores chinos han sustituido sus automóviles de alto consumo por vehículos eléctricos y transporte público, y han cambiado los viajes internacionales por destinos más cercanos.

Esto también está sucediendo en otras partes del mundo. Algunas de esas decisiones ya han derivado en cambios permanentes en la demanda de petróleo, incluso para cuando se reabra el estrecho de Ormuz.

En otras palabras: es posible que ya hayamos alcanzado el “pico del petróleo”, ese punto en el que el mundo comienza a desengancharse del crudo para no volver jamás a sus máximos históricos anteriores.

China logró aislarse de la escasez de petróleo y del racionamiento que sufren los países vecinos, en gran parte gracias a sus colosales reservas de crudo: un almacenamiento de combustible sumamente previsor que el Gobierno había acumulado mucho antes de que estallara la guerra.

Pero esa es solo una solución temporal. El cambio más significativo es de carácter permanente: los consumidores chinos analizaron con seriedad el aumento de los precios de la gasolina, decidieron que ya era suficiente y se pasaron a la electricidad.

Al comienzo del feriado del Primero de Mayo —que dura cinco días—, la carga de vehículos eléctricos en las autopistas chinas se disparó un 55,6 % en comparación con el año anterior, según el Ministerio de Transporte de China. A lo largo de las festividades, poco menos de una cuarta parte de los automóviles que circulaban por las autopistas chinas eran eléctricos, lo que representa un aumento del 33 % respecto al año anterior.

Mientras tanto, los viajes aéreos de los consumidores durante el Primero de Mayo cayeron un 5,7 %. Sin embargo, ese descenso en los vuelos se debió, en gran medida, a una fuerte caída en los viajes internacionales; los vuelos regionales, por el contrario, aumentaron un 3,5 %. Los viajes en tren, por su parte, crecieron un 4,6 % durante el feriado.

Una situación similar se está desarrollando en Europa: las matriculaciones de automóviles nuevos han alcanzado su nivel más alto en siete años, impulsadas por las ventas de vehículos híbridos, según JPMorgan. Los vehículos eléctricos se han vuelto aún más asequibles debido a que los precios de la electricidad en Europa están bajando, gracias a las masivas inversiones realizadas en energía eólica y solar durante la última década.

Ciertamente, este no es el caso en todas partes. Las ventas de vehículos eléctricos no han aumentado de manera significativa en Estados Unidos después de que los republicanos en el Congreso —respaldados por el presidente Donald Trump— eliminaran los incentivos gubernamentales para la compra de este tipo de vehículos.

Sin embargo, una disminución permanente en el consumo de petróleo —aunque provenga solo de algunos sectores de dos de las principales economías mundiales— podría mermar la demanda lo suficiente como para que esta nunca llegue a recuperarse por completo, según Natasha Kaneva, jefa de Estrategia de Materias Primas en JPMorgan.

“La historia sugiere que las crisis petroleras del pasado a menudo dejaron como secuela una caída duradera en la demanda de gasolina, y es posible que este episodio no resulte diferente”, afirmó.

El mundo se adaptó a la última crisis petrolera iraní —el embargo de petróleo de 1973— de formas notables y permanentes.

Los países se unieron para formar la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organismo que coordinó las acciones de los países miembros y los responsabilizó de reducir su dependencia del petróleo. El número de centrales nucleares aumentó drásticamente a lo largo de esa década, al igual que las opciones de transporte público y los nuevos estándares de eficiencia para vehículos y para el aislamiento térmico de los hogares.

Estados Unidos y otras naciones crearon reservas estratégicas de petróleo. El Congreso estadounidense estableció el Departamento de Energía y redujo el límite nacional de velocidad a poco más de 88 kilómetros (55 millas) por hora.

La década de 1970 marcó la mayor reducción en la demanda de combustibles fósiles en la historia de Estados Unidos.

“Fue una especie de conmoción colectiva para el sistema estadounidense, que impulsó a los responsables políticos a buscar la manera de prescindir del petróleo”, señaló Jason Bordoff, director fundador del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Otras crisis también han propiciado cambios permanentes. La pandemia, por ejemplo, normalizó el teletrabajo, reduciendo de forma permanente el número de personas que se desplazan a sus lugares de trabajo, y, con ello, la necesidad de espacios físicos de oficina.

Del mismo modo, tras la invasión rusa de Ucrania, en 2022, la Unión Europea estableció normativas que redujeron drásticamente su dependencia del gas natural en favor de las fuentes renovables.

La guerra con Irán ha reducido significativamente la demanda mundial de petróleo: en marzo, la demanda cayó en 2,8 millones de barriles diarios. En abril, la cifra fue de 4,3 millones de barriles diarios; en mayo, de 5,6 millones.

Aún no hemos alcanzado la pérdida de demanda de 10 millones de barriles diarios registrada durante la pandemia. Pero nos estamos acercando.

Gran parte de esa demanda se recuperará. Pero no toda.

La AIE prevé que, para finales de año, la demanda promedie 418.000 barriles diarios menos de petróleo y productos refinados. De los 180.000 barriles diarios de demanda de gasolina que se evaporaron del mercado chino, el 70 % no volverá, nunca; así lo pronosticó JPMorgan.

“Una vez que los consumidores se pasan a los vehículos eléctricos, el cambio tiende a ser permanente”, afirmó Kaneva.

No está claro cuándo se reabrirá el estrecho de Ormuz. Cuanto más se prolongue el cierre, más permanentes resultarán muchos de los cambios.

“Las crisis de suministro y las guerras del pasado han impartido a los hogares y a las empresas lecciones que no olvidarán pronto”, señaló Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US. “Estamos en pleno proceso de adaptación a esta situación en tiempo real”.

Aun así, nunca se insistirá lo suficiente en la sed mundial de petróleo. Las fábricas, las centrales eléctricas, los fabricantes de plásticos… todos necesitan crudo. El petróleo no va a desaparecer.

Por ello, la demanda de petróleo es poco elástica a corto plazo, tal como señaló Alan Gelder, director de Investigación de Refinación, Productos Químicos y Mercados Petroleros de Wood Mackenzie. En el momento en que se reabra el estrecho, los equipos que dependían del petróleo, en su gran mayoría, seguirán siendo los mismos y necesitarán volver a ser alimentados, esta vez con combustibles fósiles.

Además, parte de esa destrucción permanente de la demanda se verá compensada en los próximos años por aquellos países que deseen reabastecer sus reservas estratégicas de petróleo una vez que se abra el estrecho; esto añadirá más de un millón de barriles diarios a la demanda hasta el año 2028, según Dan Pickering, fundador y director de Inversiones de Pickering Energy Partners. Es posible que no sea hasta más adelante —quizás no hasta la próxima década— cuando esos cambios en el consumo se reflejen en los datos del mercado petrolero.

Pero “permanente” significa para siempre. Si la gente realiza esos cambios, estos se manifestarán en la economía… tarde o temprano.

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