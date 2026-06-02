Trump firma un decreto solicitando acceso a nuevos modelos de IA antes de su lanzamiento

El presidente Donald Trump firmó este martes un decreto que busca un acceso temprano del Gobierno a los modelos de inteligencia artificial más avanzados para evaluar riesgos de ciberseguridad y proteger la infraestructura crítica.

El decreto llega en un momento en que modelos como Mythos de Anthropic han inquietado al Gobierno y a Wall Street por preocupaciones de seguridad.

El decreto solicita que las empresas de IA compartan voluntariamente con el Gobierno nuevos modelos considerados con capacidades cibernéticas avanzadas hasta 30 días antes de proporcionar acceso a otros socios.

Se esperaba que Trump presentara el decreto hace casi dos semanas, pero se pospuso apenas unas horas antes de la ceremonia de firma prevista.

Un borrador anterior del decreto de mayo, visto por CNN, pedía un período de revisión más largo, de 90 días. Múltiples fuentes de la industria de la IA dijeron a CNN que muchas empresas de IA preferían un período de revisión más corto, considerando lo rápidamente que se están desarrollando los modelos de IA.

Una reunión el lunes con los principales asesores de Trump y funcionarios del gabinete ayudó a sacar adelante la nueva versión, según una fuente familiarizada con la situación.

Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el decreto refleja el “enfoque de sentido común de Trump de colaborar con la industria para equilibrar la innovación y la seguridad, consolidando el continuo dominio global de Estados Unidos en IA y ciberseguridad”.

El decreto también insta a las agencias de seguridad nacional a mejorar su defensa de ciberseguridad con un “centro de intercambio de ciberseguridad”.

Cabe destacar que el decreto establece que “nada” sobre la divulgación voluntaria previa al lanzamiento de modelos de IA “deberá interpretarse como autorización para la creación de un requisito obligatorio de licencias, autorización previa o permisos por parte del Gobierno”.

Las principales empresas de IA participaron directamente con la Casa Blanca en el desarrollo del decreto. Eso incluye a Anthropic, a la que el Pentágono incluyó en una lista negra y consideró un “riesgo para la cadena de suministro” tras un desacuerdo sobre las salvaguardas en sus modelos para sistemas militares clasificados.

En un comunicado, el director global de asuntos públicos de OpenAI, Chris Lehane, calificó el decreto como “un paso importante hacia adelante y subraya que la seguridad y la innovación deben avanzar de la mano para garantizar el liderazgo continuo de Estados Unidos en IA”.

“A medida que las capacidades de la IA continúan avanzando, creemos que los marcos de seguridad efectivos deben seguir desarrollándose a través de instituciones democráticas, informados por la experiencia técnica y la aportación amplia de las partes interesadas, para promover la rendición de cuentas y la confianza pública”, añadió Lehane.

“Este decreto es un paso importante hacia el avance de la innovación mientras se protege la seguridad del público estadounidense. Damos la bienvenida a este esfuerzo del Gobierno”, dijo en un comunicado el presidente de Microsoft, Brad Smith.

El Gobierno de Trump había adoptado un enfoque menos intervencionista en la regulación de la IA hasta que Anthropic presentó su modelo Mythos, que, según afirma, puede explotar las vulnerabilidades de ciberseguridad a un ritmo sin precedentes.

Los modelos avanzados de IA pueden potenciar los ciberataques, han dicho expertos, y una revisión temprana podría ayudar al Gobierno a protegerse contra amenazas antes de que se desaten en el mundo.

Anthropic y OpenAI han dado a empresas y gobiernos seleccionados acceso a sus modelos más avanzados para ayudarles a preparar sus defensas. La semana pasada, Anthropic también anunció que su modelo Mythos se lanzará “para todos nuestros clientes en las próximas semanas”.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio anunció el mes pasado que las principales empresas tecnológicas compartirán con el Gobierno versiones no publicadas de sus modelos de IA para una evaluación relacionada con la seguridad nacional y la seguridad pública. Pero ese anuncio ya no está disponible en el sitio web del Departamento de Comercio.

El decreto original inicialmente estaba previsto para firmarse en una ceremonia organizada apresuradamente en la Casa Blanca el 20 de mayo. Se había invitado a ejecutivos de las principales empresas de IA y tecnología, y algunos estaban de camino a la Casa Blanca cuando el decreto fue pospuesto.

Trump dijo a los periodistas ese mismo día que había retrasado la firma del decreto porque “no le gustaban ciertos aspectos” del decreto y pensaba que el decreto “obstaculiza” el desarrollo de la IA.

“Realmente pensé que eso podría haber sido un obstáculo, y quiero asegurarme de que no lo sea”, añadió Trump.

The-CNN-Wire

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