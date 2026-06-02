Trump da su respaldo “completo y total” a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta en Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó este martes a Abelardo de la Espriella, dos días después de que el candidato ultraderechista sorprendiera al ser el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia.

“Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre (THE TIGER)”, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y firme, por su decisiva victoria en la primera vuelta de la elección presidencial colombiana”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

“Debido a sus enormes logros en la vida y a su apoyo político hacia mí, personalmente, es un honor para mí darle a Abelardo mi respaldo completo y total”, añadió.

De la Espriella, abogado y empresario outsider, consiguió el 43,74 % con más de 10 millones de votos, según los resultados divulgados por la Registraduría, casi tres puntos por encima del candidato oficialista Iván Cepeda (40,9 %), quien se perfilaba como el favorito para ganar en primera vuelta.

Trump, quien ya ha intervenido explícitamente en campañas electorales en países como Argentina y Honduras, dijo que las elecciones en Colombia, cuya segunda vuelta se realizará el 21 de junio, son “muy importantes” para la relación con Estados Unidos.

“Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos”, dijo Trump en su publicación.

El mandatario estadounidense también dijo que, como presidente, De la Espriella tendría “un éxito tremendo” con una agenda que coincide con varias de las banderas que ha defendido Trump en la región.

“Como presidente, Abelardo tendría un enorme éxito al liderar a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar la LEY Y EL ORDEN”, señaló.

De la Espriella no tardó en respoder. “Estoy muy honrado de recibir el apoyo decidido del presidente Donald Trump y su gobierno y se que en la era del Tigre, haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia con Estados Unidos”, escribió el candidato colombiano en su cuenta de X. Además, dijo que Estados Unidos “es determinante para combatir el crimen y el narcoterrorismo en nuestro país”.

El candidato ultraconservador no oculta su admiración por Trump, por el de El Salvador, Nayib Bukele, y por el expresidente de Colombia Álvaro Uribe. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, De la Espriella recibió de inmediato el apoyo de la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, que quedó en tercer lugar con casi 7 %, así como de Uribe.

En una entrevista con CNN, el candidato presidencial hizo alarde de sus relaciones con sectores políticos afines en Washington y se mostró convencido de poder reestablecer las relaciones diplomáticas plenas con EE.UU. para enfrentar de manera conjunta la guerra contra las drogas en el país.

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