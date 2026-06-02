Rubio defiende selección de objetivos en ataques de EE.UU. contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. rechazaron propuestas de ataques contra supuestas embarcaciones de narcotráfico porque no cumplían los criterios de selección de objetivos o porque los funcionarios tenían “dudas” sobre los objetivos, dijo el martes el secretario de Estado Marco Rubio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

“Puedo decirles que sí se abstienen de realizar ataques”, dijo Rubio, quien también se desempeña como asesor de seguridad nacional, en respuesta a una pregunta del senador demócrata Tim Kaine de Virginia.

El intercambio fue un recordatorio de que las acciones militares del Gobierno de Trump contra supuestas embarcaciones de narcotráfico, así como en Venezuela e Irán, se basan en opiniones jurídicas clasificadas que el público quizá nunca vea.

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. han matado al menos a 201 personas en ataques que han destruido 63 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, según un recuento reciente de CNN. La opinión clasificada del Departamento de Justicia que sustenta los ataques contra embarcaciones equipara a los cárteles de la droga con terroristas y se centra en las muertes causadas por las drogas que llegan a las costas estadounidenses, informó previamente CNN.

Kaine y Rubio no pudieron discutir los detalles de ese memorando en un entorno no clasificado, pero Kaine dijo que tenía tres criterios. Los criterios no incluyen una estipulación de que haya narcóticos en la embarcación, dijo Kaine, calificando eso de “extraño”.

Kaine se quejó de que los legisladores aún no tienen acceso a la opinión jurídica que sustenta la guerra con Irán, aunque sí tuvieron acceso a las opiniones que respaldan las operaciones contra las supuestas embarcaciones de narcotráfico y la incursión de EE.UU. en Venezuela en enero. El Departamento de Estado publicó su propia evaluación jurídica de la guerra con Irán en abril.

“Si nos han mostrado la justificación legal para dos guerras y no nos van a mostrar la justificación legal para la tercera… ¿hay algo en la justificación que no quieren que veamos?”, dijo Kaine.

The-CNN-Wire

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