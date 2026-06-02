Peabo Bryson, intérprete de baladas de Disney y leyenda del R&B, muere a los 75 años

Peabo Bryson, cuya voz suave y control operístico dieron vida a clásicos de Disney y del R&B, murió, según un comunicado de su familia. Tenía 75 años.

El comunicado indicó que falleció este martes por la noche, “rodeado del amor de su familia y de quienes estaban más cerca de él”.

Bryson es recordado sobre todo por su participación en los dúos de Disney ganadores del premio Oscar “Beauty and the Beast”, junto a Celine Dion, y “A Whole New World”, con Regina Belle, para la película animada “Aladdin”.

También es conocido por canciones como “Feel the Fire” y “Can You Stop the Rain”, entre otras.

Nacido como Robert Peapo Bryson en Greenville, Carolina del Sur, en 1951, Bryson era apenas un adolescente cuando comenzó a hacer coros para cantantes mayores. La dificultad de algunos de ellos para pronunciar “Peapo” dio origen al nombre “Peabo” Bryson.

A los 16 años dejó su casa para irse de gira con Moses Dillard and the Tex-Town Display, donde su estilo soul quedó plasmado en los sencillos “Cry Like a Baby” y “Bring Your Dreams to Me”.

Su carrera dio un giro cuando llamó la atención de Eddie Biscoe, entonces gerente general de Bullet Records en Atlanta. Impresionado con su voz, Biscoe animó al joven cantante a lanzarse como solista y le dio trabajo como arreglista, productor y compositor.

En 1976, Bryson lanzó su álbum debut homónimo, producido ejecutivamente por Biscoe.

Dos años después firmó con Capitol Records y lanzó el álbum “Reaching for the Sky”, que obtuvo disco de oro.

Al ver que Bryson hacía una buena dupla con voces femeninas, algo que le daría aún más éxito más adelante en su carrera, el sello lo unió con otra de sus artistas, Natalie Cole, para el proyecto de 1979 “We’re the Best of Friends”. Un año después trabajó con Roberta Flack en “Live & More”.

La segunda mitad de la década de 1970 fue fructífera para Bryson como solista, con varios temas populares, entre ellos “Feel the Fire” y “Reaching for the Sky”, de 1977, y “I’m So into You” y “Crosswinds”, de 1978.

En 1981, “Let the Feeling Flow” lo convirtió en una presencia habitual en la radio de R&B, y él y Flack volvieron a colaborar en “Born to Love”, de 1983, que incluyó el éxito “Tonight, I Celebrate My Love”.

Luego llegó Elektra Records, que le dio uno de los mayores éxitos de su carrera: “If Ever You’re in My Arms Again”, de 1984, que entró en el top 10 de la lista de sencillos pop. Bryson también escribió su éxito de 1991 “Can You Stop the Rain”, que se convirtió en un clásico del formato radial “quiet storm”.

No obstante, fueron las películas animadas de Disney y su habilidad para hacer dupla con grandes voces femeninas las que le dieron sus únicos dos premios Grammy, ganados de manera consecutiva.

Su balada “Beauty and the Beast”, junto a la superestrella Celine Dion para la banda sonora de “La Bella y la Bestia”, ganó en 1993 el Grammy a la mejor interpretación pop de un dúo o grupo con voces. Repitió ese logro al año siguiente con Regina Belle por “A Whole New World (Aladdin’s Theme)”, de la película “Aladdin”.

Ambas canciones también ganaron el premio Oscar a la mejor canción original.

En 2010, Bryson se casó con la cantante británica Tanya Boniface, exintegrante del grupo femenino The 411. La pareja tuvo un hijo en 2018, a quien se vio cantando con Bryson en un video compartido en redes sociales en 2024.

El artista sufrió un ataque cardíaco en 2019, y en mayo de 2026 se anunció que había sido hospitalizado tras un derrame cerebral.

“Aunque nuestros corazones están rotos, encontramos consuelo al saber cuánto se amaba a Peabo y cuántas vidas fueron tocadas por su voz y su generoso espíritu”, dijo su familia en el comunicado difundido el martes. “Su legado y su música vivirán por generaciones”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.