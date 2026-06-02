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NCAA Division I Baseball Regionals Glance

By WTOP Staff

All times EDT

Double Elimination; x-if necessary

Atlanta Regional

Atlanta

Friday, May 29

Game 1 – Georgia Tech 22, UIC 5

Game 2 – The Citadel vs. Oklahoma, ppd. to May 30

Saturday, May 30

Game 2 – Oklahoma 8, The Citadel 3

Game 3 – The Citadel 9, UIC 8, 10 innings, UIC eliminated

Game 4 – Georgia Tech 9, Oklahoma 3

Sunday, May 31

Game 5 – Oklahoma 15, The Citadel 5 , The Citadel eliminated

Game 6 – Oklahoma 15, Georgia Tech 8

Monday, June 1

Game 7 – Oklahoma 8, Georgia Tech 7, 10 innings

Athens Regional

Athens, Ga.

Friday, May 29

Game 1 – Liberty 4, Boston College 3

Game 2 – Georgia vs. LIU, susp.

Saturday, May 30

Game 2 – Georgia 18, LIU 2

Game 3 – Boston College 8, LIU 4, LIU eliminated

Game 4 – Georgia 6, Liberty 2

Sunday, May 31

Game 5 – Liberty 8, Boston College 3, Boston College eliminated

Game 6 – Georgia 6, Liberty 1

Auburn Regional

Auburn, Ala.

Friday, May 29

Game 1 – Milwaukee 1 3, Auburn 8

Game 2 – NC State vs. UCF, susp.

Saturday, May 30

Game 2 – UCF 9, NC State 3

Game 3 – Auburn 17, NC State 13, NC State eliminated

Game 4 – Milwaukee 13, UCF 6

Sunday, May 31

Game 5 – Auburn 9, UCF 3, UCF eliminated

Game 6 – Auburn 8, Milwaukee 1

Monday, June 1

Game 7 – Auburn 8, Milwaukee 3

Austin Regional

Austin, Texas

Friday, May 29

Game 1 – Texas 19, Holy Cross 1

Game 2 – Tarleton St. 11, UC Santa Barbara 5

Saturday, May 30

Game 3 – UC Santa Barbara 15, Holy Cross 1, Holy Cross eliminated

Game 4 – Texas 16, Tarleton St. 2

Sunday, May 31

Game 5 – UC Santa Barbara 9, Tarleton St. 5, Tarleton St. eliminated

Game 6 – Texas 8, UC Santa Barbara 3

Chapel Hill Regional

Chapel Hill, N.C.

Friday, May 29

Game 1 – East Carolina 7, Tennessee 3, 14 innings

Game 2 – North Carolina 8, VCU 0

Saturday, May 30

Game 3 – VCU 5, Tennessee 4, Tennessee eliminated

Game 4 – North Carolina 7, East Carolina 5

Sunday, May 31

Game 5 – East Carolina 10, VCU 0, VCU eliminated

Game 6 – North Carolina 9, East Carolina 3

College Station Regional

College Station, Texas

Friday, May 29

Game 1 – Texas A&M 7, Lamar 5

Game 2 – Texas St. 5, Southern Cal 4

Saturday, May 30

Game 3 – Southern Cal 19, Lamar 6, Lamar eliminated

Game 4 – Texas A&M 17, Texas St. 2

Sunday, May 31

Game 5 – Southern Cal 8, Texas St. 4, Texas St. eliminated

Game 6 – Southern Cal 14, Texas A&M 3

Monday, June 1

Game 7 – Southern Cal 7, Texas A&M 1

Eugene Regional

Eugene, Ore.

Friday, May 29

Game 1 – Washington St. 3, Oregon St. 2

Game 2 – Oregon 14, Yale 2

Saturday, May 30

Game 3 – Oregon St. 9, Yale 2, Yale eliminated

Game 4 – Oregon 4, Washington St. 0

Sunday, May 31

Game 5 – Oregon St. 10, Washington St. 1, Washington St. eliminated

Game 6 – Oregon 4, Oregon St. 1

Gainesville Regional

Gainesville, Fla.

Friday, May 29

Game 1 – Florida 8, Rider 7

Game 2 – Miami 10, Troy 5

Saturday, May 30

Game 3 – Troy 15, Rider 7, Rider eliminated

Game 4 – Florida 22, Miami 10

Sunday, May 31

Game 5 – Troy 9, Miami 6, Miami eliminated

Game 6 – Troy 16, Florida 11

Monday, June 1

Game 7 – Troy 10, Florida 2

Hattiesburg Regional

Hattiesburg, Miss.

Friday, May 29

Game 1 – Little Rock 7, Southern Miss 4

Game 2 – Jacksonville St. 15, Virginia 7

Saturday, May 30

Game 3 – Virginia 15, Southern Miss 11, Southern Miss. eliminated

Game 4 – Little Rock 8, Jacksonville St. 6

Sunday, May 31

Game 5 – Jacksonville St. 7, Virginia 6, Virginia eliminated

Game 6 – Little Rock 8, Jacksonville St. 3

Lawrence Regional

Lawrence, Kan.

Friday, May 29

Game 1 – Kansas 6 Northeastern 3

Game 2 – Arkansas 9, Missouri St. 5

Saturday, May 30

Game 3 – Northeastern 5, Missouri St. 1, Missouri St. eliminated

Game 4 – Kansas 5, Arkansas 3

Sunday, May 31

Game 5 – Arkansas 10, Northeastern 9, Northeastern eliminated

Game 6 – Kansas 13, Arkansas 10

Lincoln Regional

Lincoln, Neb.

Friday, May 29

Game 1 – Nebraska 4, South Dakota St. 1

Game 2 – Mississippi 7, Arizona St. 6, 14 innings

Saturday, May 30

Game 3 – Arizona St. 17, South Dakota St. 0, South Dakota St. eliminated

Game 4 – Nebraska vs. Mississippi, susp.

Sunday, May 31

Game 4 – Mississippi 6, Nebraska 3

Game 5 – Arizona St. 11, Nebraska 8, Nebraska eliminated

Game 6 – Mississippi 5, Arizona St. 4, 10 innings

Los Angeles Regional

Los Angeles

Friday, May 29

Game 1 – Saint Mary’s (Cal) 3, UCLA 2

Game 2 – Cal Poly 6, Virginia Tech 2

Saturday, May 30

Game 3 – UCLA 6, Virginia Tech 5, Virginia Tech eliminated

Game 4 – Cal Poly 14, Saint Mary’s (Cal) 1

Sunday, May 31

Game 5 – Saint Mary’s (Cal) 6, UCLA 5, UCLA eliminated

Game 6 – Cal Poly 5, Saint Mary’s (Cal) 2

Morgantown Regional

Morgantown, W.Va.

Friday, May 29

Game 1 – Kentucky 6, Wake Forest 5

Game 2 – West Virginia 10, Binghamton 1

Saturday, May 30

Game 3 – Wake Forest 12, Binghamton 3, Binghamton eliminated

Game 4 – Kentucky 11, West Virginia 9

Sunday, May 31

Game 5 – West Virginia 10, Wake Forest 5, Wake Forest eliminated

Game 6 – West Virginia 11, Kentucky 9

Monday, June 1

Game 7 – West Virginia 6, Kentucky 5, 10 innings

Starkville Regional

Starkville, Miss.

Friday, May 29

Game 1 – Mississippi St. 10, Lipscomb 1

Game 2 – Cincinnati 12, Louisiana 2

Saturday, May 30

Game 3 – Louisiana 10, Lipscomb 4, Lipscomb eliminated

Game 4 – Mississippi St. 10, Cincinnati 5

Sunday, May 31

Game 5 – Louisiana 8, Cincinnati 6, Cincinnati eliminated

Game 6 – Mississippi St. 19, Louisiana 5

Tallahassee Regional

Tallahassee, Fla.

Friday, May 29

Game 1 – St. John’s 6, Florida St. 5

Game 2 – N. Illinois 12, Coastal Carolina 10

Saturday, May 30

Game 3 – Florida St. vs. Coastal Carolina, susp.

Game 4 – St. John’s vs. N. Illinois, ppd.

Sunday, May 31

Game 3 – Florida St. 2, Coastal Carolina 1, Coastal Carolina eliminated

Game 4 – St. John’s 21, N. Illinois 8,

Game 5 – Florida St. 7, N. Illinois 4, 10 innings, N. Illinois eliminated

Monday, June 1

Game 6 – St. John’s 5, Florida St. 4

Tuscaloosa Regional

Tuscaloosa, Ala .

Friday, May 29

Game 1 – SC-Upstate 8, Oklahoma St. 5

Game 2 – Alabama 21, Alabama St. 3

Saturday, May 30

Game 3 – Oklahoma St. 8, Alabama St. 7, 11 innings, Alabama St. eliminated

Game 4 – Alabama 7, SC-Upstate 5

Sunday, May 31

Game 5 – Oklahoma St. 12, SC-Upstate 1, SC-Updated eliminated

Game 6 – Alabama 9, Oklahoma St. 7, 11 innings

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Ohio State trustees OK $100M settlement with hundreds of former students abused by doctor

By WTOP Staff
COLUMBUS, Ohio (AP) — Ohio State University agreed Wednesday to pay approximately $100 million to settle legal claims from hundreds of former student athletes who said they were sexually abused decades ago by a doctor at the university. The school has fought lawsuits in federal court since 2018 brought by former student athletes against the university over its failure to stop abuse by Dr. Richard Strauss. Strauss worked at the school from 1978 to 1998 and also ran an off-campus clinic. He died in 2005. During a meeting Wednesday, the school's Board of Trustees approved a preliminary agreement with all but one of the 280 survivors with claims still involved in pending litigation. Once finalized, the settlement could mark the end of a lengthy legal battle and close a painful chapter in the school's history. “The survivors of the Strauss abuse are all Buckeyes, will always be a part of our family and our community, and I firmly believe that,” the school's president, Ravi Bellamkonda, said during the meeting. “We continue to be very grateful to them for their courage in coming forward, and reaching a final resolution is very important to us and is an important step forward.”
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