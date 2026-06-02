Los números de Vinícius Jr. con Brasil: partidos, goles y títulos logrados

Vinícius Jr. será con toda seguridad uno de los líderes de la selección de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA de 2026. Luego de la grave lesión de Rodrygo Goes, quien se pierde la Copa del Mundo tras romperse el menisco y el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, el director técnico de la selección sudamericana, Carlo Ancelotti, pondrá mucha de su confianza en el jugador del Real Madrid en el ataque.

El extremo izquierdo lo ganó todo a una joven edad con el equipo blanco, pero con su país tiene una deuda pendiente: ganar un título de gran importancia.

Con la selección de Brasil debutó en septiembre de 2019, a los 19 años, y desde su arribo ha cargado con la responsabilidad de heredar el liderazgo de Neymar Jr.

La Copa América 2021 fue la primera gran vitrina con su país, aunque no tuvo un rol protagónico en aquella edición. Brasil terminó perdiendo la final de esa Copa América contra Argentina y para el talentoso jugador del Real Madrid esa competición fue de gran experiencia.

Muy rápido llegó la Copa del Mundo de Qatar 2022. Para ese entonces, Vinícius Jr. ya era una de las máximas figuras de la selección de Brasil junto a Neymar Jr., Rodrygo Goes y Casemiro, entre otros. El exjugador del Flamengo era un jugador titular e importante en aquel equipo de Tité, que llevaba un paso de favorito para ser campeón del mundo hasta que se topó con Croacia en los cuartos de final y quedó eliminada. Brasil, otra vez, falló.

La Copa América 2024 marcó un retroceso en relación con lo visto en 2021 y 2022. Brasil quedó eliminado por penales en los cuartos de final ante Uruguay, en lo que fue solo una muestra más del tumultuoso camino de la Canarinha hacia el Mundial 2026, con una danza de técnicos incluida.

La Copa del Mundo que comenzarán en solo días en Norteamérica será una nueva oportunidad para que brasileño salde la cuenta pendiente de ganar un título con su país, y si es consiguiendo asistencias y goles trascendentales, mucho mejor. Para eso llegó Carlo Ancelotti, entrenador que le dio la confianza para que se convirtiera en una estrella mundial.

Juegos: 48

Minutos: 3.181

Asistencias: 9

Goles: 9

Títulos: Ninguno

La historia a nivel clubes es muy distinta. “Vini” se formó en las categorías juveniles del Flamengo, uno de los equipos más poderosos de Brasil, y en mayo de 2017 debutó profesionalmente, con apenas 16 años. El brasileño fue un talento muy precoz, porque no pasó mucho tiempo después de su debut cuando el Real Madrid se fijó en él para llevárselo a Europa.

Casi un año después de su primer partido, en julio de 2018, el cuadro merengue lo compró por casi US$ 50 millones, cuando tenía 18 años. Sin embargo, no todo fue perfecto para el sudamericano. A su llegada a la capital española tuvo que cumplir un riguroso proceso de adaptación y madurez en el fútbol de mayor nivel en el mundo.

En la temporada 2018/2019 alternó partidos para el equipo filial, el Real Madrid Castilla, y el primer plantel, donde no era titular. En las dos siguientes campañas, la 2019/2020 y la 2020/2021, fue tomando un rol cada vez más importante en la plantilla, sumando minutos de juego mientras iba mejorando en la definición y en la asistencia.

En la temporada 2021/2022 el brasileño terminó de explotar, al grado de convertirse en figura del equipo junto a otras leyendas como Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric y Dani Carvajal, entre otros. A partir de esa campaña Vinícius lo ganó todo: ligas, Copas del Rey, Supercopas de España, Champions League, Supercopas de la UEFA y Mundiales de Clubes.

Una vitrina repleta, pero que todavía tiene un lugar reservado para la selección.

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