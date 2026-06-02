Blanche anuncia que no continuarán con el fondo contra la “instrumentalización” de la justicia

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, declaró este martes ante los legisladores que el Departamento de Justicia ha abandonado sus planes de crear un fondo contra la “instrumentalización” para compensar a personas que dicen haber sido procesadas injustamente por el Gobierno.

“No vamos a seguir adelante con el fondo, punto”, dijo Blanche a la subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes en la audiencia convocada para debatir la solicitud presupuestaria del Departamento de Justicia.

“¿No van a seguir adelante, nunca?”, preguntó la representante demócrata Grace Meng.

“Correcto”, dijo Blanche.

Blanche, en gran medida relajado durante la audiencia de dos horas, respondió a las preguntas planteadas por los demócratas con su habitual mirada incrédula y el ceño fruncido.

Su anuncio se produce un día después de que el Gobierno señalara por primera vez su disposición a desechar el fondo, que se anunció en un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el presidente Donald Trump, dos de sus hijos y la Organización Trump.

Abandonar el fondo refleja un cambio de postura del departamento.

Al principio, altos funcionarios del Departamento de Justicia insistieron en que no cambiarían los detalles del fondo pese a las críticas de los republicanos, dijeron fuentes a CNN en ese momento. Blanche lo respaldó públicamente durante su testimonio ante el Senado del 19 de mayo como la mejor manera de “cambiar la cultura” de la “instrumentalización”.

Pero tras semanas de críticas implacables por parte de los republicanos del Congreso, que afirmaban que era necesario establecer serias salvaguardas para garantizar que el dinero se utilizara de manera adecuada y amenazaron con bloquear una pieza legislativa separada, algunos aliados comenzaron a alentar al presidente a desecharlo por completo.

El Departamento de Justicia dijo vagamente el lunes que acataría un fallo judicial para pausar la creación del fondo, pero no dijo qué haría si se levantaba ese fallo. La declaración inequívoca de Blanche durante su testimonio de este martes es la primera vez que un funcionario del Gobierno dijo de manera definitiva que el fondo había sido descartado por completo.

Blanche dijo que las “razones del fondo”, la supuesta instrumentalización del sistema de justicia, “siguen siendo tan importantes como antes, pero no vamos a seguir adelante con el fondo”.

Como parte de su testimonio, el secretario de Justicia interino también dijo que “nada ha cambiado” en un segundo acuerdo que impide que el IRS presente reclamaciones contra Trump, su familia o sus empresas por asuntos fiscales pasados y no será rescindido.

El término fiscal se añadió discretamente al acuerdo con el IRS en un hipervínculo a un comunicado de prensa del Departamento de Justicia el mes pasado, después de su anuncio inicial.

“Es típico deshacerse de auditorías pasadas en curso”, dijo Blanche defendiendo el documento, al que llamó una “orden del secretario de Justicia”.

“No es nada que otorgue ningún tipo de inmunidad en el futuro al presidente o a su familia o a sus organizaciones”, dijo.

Durante una pregunta de seguimiento de Meng, quien originalmente presionó a Blanche sobre el fondo contra la “instrumentalización”, el secretario de Justicia interino dijo que no presentaría ninguna documentación rescindiendo el acuerdo.

“Solo quiero asegurarme”, dijo Meng, “¿Va a emitir un nuevo memorando por escrito, rescindiendo ese memorando del 18 de mayo?”

Blanche, con el ceño fruncido, respondió: “No me comprometo a poner nada por escrito”.

“No sé cuál es el propósito de poner algo por escrito. Le estoy diciendo lo que estamos haciendo”, añadió.

Meng dijo que eso “restauraría mucha confianza”, ya que estadounidenses de “ambos lados del pasillo están preocupados por ello”.

“Solo me preocupa porque usted no está bajo juramento”, concluyó, “y quiero confiar en usted, y quiero creerle. Todos queremos, pero ponerlo por escrito resolvería ese asunto”.

Los líderes republicanos tienen la esperanza de que el compromiso de Blanche de que el Departamento de Justicia “no está avanzando” con el controvertido fondo ponga fin a un dolor de cabeza político de semanas para Trump. Pero es demasiado pronto para saberlo con certeza.

Un enorme proyecto de ley republicano de financiamiento de inmigración se ha estancado en el Senado después de que los republicanos se rebelaran por el fondo, y muchos están especialmente inquietos por la posibilidad de que los alborotadores del 6 de enero de 2021 reciban pagos.

Muchos republicanos ahora pasan la noche de este martes leyendo la letra pequeña para ver si las declaraciones de Blanche son suficientes.

Si suficientes quedan convencidos, los líderes republicanos del Senado creen que pueden empezar a impulsar su gran proyecto de ley de financiamiento de inmigración en los próximos días. Pero todo eso podría descarrilarse, con la frustración de los miembros de base hacia la Casa Blanca aún alta. Los senadores republicanos han estado presionando para obtener claridad y detalles específicos por parte del Gobierno de Trump sobre el fondo. Aún no está claro si una masa crítica de republicanos está dispuesta a seguir adelante.

Se le preguntó al líder de la mayoría del Senado, John Thune, si ha hablado con quienes mantienen su oposición desde el testimonio de Blanche.

“Hemos estado hablando con nuestros miembros, seguimos dialogando con ellos y veremos a dónde va”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.