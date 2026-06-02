El camino de Ecuador hasta el Mundial 2026

La selección ecuatoriana de fútbol participará en su quinta Copa del Mundo en Canadá, EE.UU. y México 2026.

La Tri clasificó de forma directa al Mundial con 29 puntos en las eliminatorias sudamericanas y una diferencia de gol favorable de +9.

Sin embargo, no fue un proceso clasificatorio sencillo para Ecuador, ya que arrancó el torneo clasificatorio con una sanción de -3 puntos por la mala inscripción del jugador Byron Castillo durante las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Además, en medio de la competencia, cambió a su entrenador principal tras la Copa América 2024.

Ecuador comenzó su proceso con una derrota por la mínima diferencia ante el campeón del mundo, Argentina. A pesar de la derrota, Ecuador mostró ser un equipo sólido y con buena defensa, la cual Argentina no pudo penetrar hasta que Lionel Messi marcó el gol del triunfo de tiro libre.

El equipo que en ese entonces dirigía el entrenador español Félix Sánchez Bas sumó su primer triunfo en la segunda fecha. La Tri sufrió, pero remontó para vencer por 2 a 1 a Uruguay, pero claro, ese triunfo le sirvió a Ecuador para salir del puntaje negativo y quedar en la tabla con 0 puntos, último.

En la segunda doble fecha de la eliminatoria, Ecuador consiguió su primer triunfo de visitante en la eliminatoria. Con goles de Kendry Páez y Kevin Rodríguez, venció por 2 a 1 a Bolivia en la altura de La Paz.

Sin embargo, el equipo Tricolor seguía sin mostrar una identidad de juego marcada y dejó escapar sus primeros puntos de local tras igualar sin goles ante Colombia. Un encuentro en el que incluso el cuadro cafetero falló un penal.

Para la quinta fecha del torneo, Ecuador volvió a empatar ante Venezuela 0 a 0 como visitante, y unos días más tarde, el equipo de Sánchez Bas cerró el primer tercio de la eliminatoria con un triunfo de 1 a 0 ante Chile en Quito, quedando en el quinto puesto de la campaña con 8 puntos.

Tras la pausa de la eliminatoria por la Copa América 2024, Ecuador retomó el proceso eliminatorio con un nuevo director técnico, el argentino Sebastián Beccacece.

Beccacece debutó con un importante desafío al enfrentar a Brasil de visita. Allí, un solitario gol de Rodrygo le dio el triunfo a la Canarinha, que también necesitaba ganar para escalar en la tabla de posiciones.

El primer triunfo del técnico argentino con Ecuador llegó la siguente fecha, al vencer por 1 a 0 a Perú con un tanto de Enner Valencia.

La primera vuelta de partidos terminó para Ecuador con un empate sin goles de local ante Paraguay, que recientemente había sumado al exentrenador de Ecuador, Gustavo Alfaro.

Ya en la segunda vuelta de encuentros por la eliminatoria, Ecuador se convirtió en una verdadera muralla.

Solo un equipo, Venezuela, le pudo anotar un gol a Ecuador en nueve encuentros. La ofensiva fue la otra cara de la moneda: la Tri en esa misma cantidad de partidos anotó apenas ocho goles.

La segunda vuelta empezó para Ecuador con un empate 0 a 0 ante Uruguay, en un encuentro donde el central Piero Hincapié se destacó como la figura.

El partido con la mejor cuota goleadora de la era Beccacece llegó al partido siguiente, cuando en Guayaquil goleó por 4 a 0 a su similar de Bolivia, equipo que meses más tarde aseguraría el boleto al repechaje del Mundial.

Pero fue en Barranquilla, Colombia, donde Ecuador alcanzó uno de sus dos mejores resultados del torneo clasificatorio. La Tri venció por 1 a 0 al equipo cafetero de visita, resultado que no conseguía desde 1959. Fue un triunfo con sabor a hazaña, ya que Ecuador disputó más de un tiempo con un jugador menos, con Hincapié expulsado en la primera mitad.

El triunfo en Colombia brindó a Ecuador una gran confianza de cara a las fechas restantes. El equipo de Beccacece sumó un triunfo ante Venezuela por 2 a 1 en Quito en lo que fue el último encuentro en la capital del país, mudando su localía a Guayaquil para los dos últimos encuentros.

Ecuador sacó cuatro empates 0 a 0 en las siguientes fechas, despertando nuevas críticas por su incapacidad para marcarle goles a Chile, Perú, Brasil y Paraguay. Sin embargo, venció a Argentina en la última fecha para sumar así su octavo triunfo de la eliminatoria.

Pese a arrancar la clasificatoria con una sanción de puntos, Ecuador terminó superando en la tabla a sus rivales directos Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

De cara a la Copa del Mundo, Ecuador tiene la seguridad de contar con una de las mejores defensas del mundo, tras solo recibir cinco goles en toda la eliminatoria, pero aún no ha podido despejar las dudas sobre su capacidad de generar opciones de gol. Un punto que deberá mejorar, especialmente si se toma en cuenta que enfrentará un grupo con equipos de calidad como Alemania y Costa de Marfil.

Ecuador debutará ante el equipo africano el 14 de junio en el Licoln Financial Field de Filadelfia.

The-CNN-Wire

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