Calendario de España en el Mundial 2026: cuándo juega sus partidos, fechas y horarios

La selección española de fútbol competirá en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México como la actual campeona de Europa, y partirá como una de las favoritas para conseguir el título. El equipo dirigido por Luis de la Fuente tiene, sobre el papel, un grupo asequible, el H, que le permitiría clasificar a dieciseisavos con comodidad y soñar con competir en las fases eliminatorias.

España arrancará su andadura el 15 de junio, jugando en fase de grupos contra Cabo Verde, una de las cuatro selecciones que debuta en una Copa del Mundo. Posteriormente se enfrentará a Arabia Saudita, una selección que solo logró clasificar una vez en su historia a las fases eliminatorias, y a Uruguay, una veterana que sí será un gran rival a pesar de su mal rendimiento reciente, en lo que promete ser uno de los grandes duelos de toda la fase de grupos.

12 p.m. de Miami

9 a.m. de Los Ángeles

10 a.m. de Ciudad de México

11 a.m. de Bogotá

6 p.m. de Madrid

1 p.m. de Buenos Aires

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Si España logra clasificarse como primera de grupo, jugará los dieciseisavos de final el 2 de julio en Los Ángeles, ante la segunda del Grupo J (Argentina, Austria, Argelia o Jordania). Si lo hace como segunda, jugará el 3 de julio en el Estadio Miami ante la primera esa misma zona H. Y si logra pasar de fase como tercera de grupo lo haría el 30 de junio o el 1 de julio, dependiendo de cómo se ordene la tabla de los mejores terceros (pasan los mejores ocho).

The-CNN-Wire

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