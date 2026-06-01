Rusia ataca ciudades ucranianas clave en una de las ofensivas más letales de los últimos meses

Moscú desató una letal andanada contra Ucrania a primera hora de este martes, impactando la capital, Kyiv, y la ciudad central de Dnipro, en una ofensiva de amplio alcance que provocó uno de los ataques más mortíferos de los últimos meses.

Al menos 22 personas murieron en el asalto nocturno, incluidas seis en Kyiv y otras 16 en Dnipro, según las autoridades ucranianas. Dos de las víctimas eran niños y una era un subcomandante de bomberos —el mayor Anton Yarmolenko— quien se encontraba de guardia en ese momento. En total, más de 100 personas resultaron heridas.

Solo en la capital, más de 41.000 residentes buscaron refugio en las estaciones subterráneas, informaron las autoridades del Metro de Kyiv. Esta cifra marcó el mayor número de personas que han buscado cobijo en el metro durante una alerta de incursión aérea nocturna en los últimos años, reflejando la magnitud de la campaña de bombardeos.

Más de 600 drones y docenas de misiles —incluyendo avanzados misiles hipersónicos— fueron disparados contra Ucrania, según informó el ejército del país, impactando infraestructuras civiles clave. En la capital, cinco centros médicos y varios bloques residenciales y comerciales sufrieron daños o fueron destruidos, provocando incendios y calcinando vehículos, reportaron las autoridades.

Moscú lanzó la ofensiva en respuesta a amenazas de una mayor agresión, citando una ola de ataques ucranianos —casi diarios— contra activos petroleros rusos que han mermado las reservas de combustible y exacerbado las dificultades económicas. El mes pasado, el Kremlin advirtió sobre “ataques consistentes y sistemáticos” contra “sitios específicos” en Ucrania, lo que llevó a Kyiv a rechazar el “chantaje y las amenazas rusas”.

Entre enero y mayo, las tropas ucranianas atacaron 15 refinerías de petróleo rusas, inutilizando el 40 % de la principal capacidad de refinación de Rusia, declaró el lunes el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. CNN no ha podido verificar este informe de forma independiente.

El repunte de los ataques aéreos por parte de ambos bandos se produce en medio de un relativo estancamiento en el terreno. Tras más de cuatro años, la invasión a gran escala de Rusia ha mutado en una extenuante guerra de desgaste, en la que los soldados mueren masivamente, las pérdidas financieras se acumulan y Kyiv ha comenzado a liberar más territorio del que Moscú ha logrado ocupar. El mes pasado, las tropas ucranianas lograron frenar en gran medida una renovada ofensiva rusa, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un organismo de monitoreo de conflictos con sede en Estados Unidos.

Coches calcinados yacían sepultados bajo los escombros, mientras la gente avanzaba con dificultad a través de un paisaje cubierto de detritos en Kyiv este martes. En un video, se podía ver a una pareja de ancianos removiendo con una horquilla los restos de su apartamento, cuya fachada de ventanas había quedado completamente destrozada.

Varios ucranianos describieron cómo densas columnas de humo oscuro serpenteaban por el vecindario a primera hora del martes, mientras intentaban recuperar sus pertenencias bajo el estruendo de un bombardeo incesante sobre sus cabezas.

Un hombre se movía a tientas en la oscuridad tras despertar sobresaltado por unas potentes explosiones que habían reventado la entrada de su casa. “Fue tan potente que todo salió volando hacia nosotros”, relató Mykhailo Sartynski a CNN. “Estaba aterrorizado por mi esposa… Todo estaba en llamas”.

Otra residente, Karina Kasamara, recordó una explosión inicial que “destrozó las ventanas, los balcones y todo lo demás”. “El perro salió corriendo hacia el pasillo y, acto seguido, se desató el infierno”, afirmó. “(El presidente ruso, Vladimir Putin) está intentando borrar a Ucrania del mapa para convertirla en un cementerio. Me parece que es hacia donde nos dirigimos”.

Las defensas aéreas de Kyiv parecieron mostrarse menos activas durante un ataque con misiles balísticos ocurrido alrededor de las 7:00 a.m. (hora local); los productores de CNN presentes en el centro de la ciudad escucharon explosiones continuas, pero no el disparo de los sistemas de defensa antiaérea.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, calificó el asalto nocturno como un “ataque masivo del enemigo”. Los equipos de emergencia temen que haya personas atrapadas bajo los escombros de un edificio de apartamentos de varias plantas en el distrito de Podilsky, tras un ataque ruso de “doble impacto”, según indicó Klitschko.

En las proximidades, en Bucha, tres viviendas resultaron dañadas, así como varios almacenes y edificios no residenciales, según informó el gobernador de la región de Kyiv, Mykola Kalashnyk.

Más al este, se registraron ataques rusos en Járkov, donde 14 personas resultaron heridas —entre ellas un niño—, según informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

En total, Rusia lanzó contra Ucrania 656 drones y 73 misiles durante la noche, según cifras de la Fuerza Aérea ucraniana, la cual precisó que la inmensa mayoría de los drones y poco más de la mitad de los misiles fueron derribados.

Rusia disparó ocho de sus avanzados misiles hipersónicos Zircon hacia Ucrania —informó la Fuerza Aérea—, pero ninguno de ellos pudo ser interceptado. Expertos han declarado anteriormente a la CNN que los misiles Zircon son casi imposibles de derribar.

Los principales objetivos del ataque fueron Kyiv, Dnipro, Járkov, Zaporiyia y Poltava, según el comunicado de la Fuerza Aérea.

En un comunicado difundido a través de Telegram, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que su “ataque masivo” tuvo como objetivo instalaciones ucranianas de defensa, militares, de combustible y de transporte en varias regiones clave, empleando “armas de largo alcance guiadas con precisión, lanzadas desde aire, tierra y mar, incluidos misiles aerobalísticos hipersónicos y vehículos aéreos no tripulados”.

El mes pasado, Moscú culpó a Kyiv de un ataque contra una residencia universitaria en Starobilsk, una localidad ocupada por Rusia en el este de la región de Lugansk. En aquel momento, Ucrania insistió en que sus fuerzas solo atacan la “infraestructura militar”. Sin embargo, a última hora del lunes, Putin advirtió que el ataque en Starobilsk había añadido “una nueva dimensión al conflicto”. El Kremlin se hizo eco de este sentimiento el martes.

The-CNN-Wire

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