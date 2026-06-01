 Skip to main content

Sports Betting Line

By WTOP Staff

MLB

Monday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY -161 Detroit +135
at MINNESOTA -161 Chicago White Sox +134

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON -142 Miami +119
at MILWAUKEE -149 San Francisco +125
LA Dodgers -164 at ARIZONA +138

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CINCINNATI -191 Kansas City +159
Texas -125 at ST. LOUIS +105
at LA ANGELS -200 Colorado +166
at SEATTLE -133 N.Y Mets +112

Consensus odds provided by Sportradar

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

By WTOP Staff
New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
Read Next Story

Related News

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

Josh Hart’s efforts help Knicks turn around Game 1 of the NBA Finals and beat the Spurs

Baseball Glance