Sports Betting Line

MLB
Monday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TAMPA BAY
|-161
|Detroit
|+135
|at MINNESOTA
|-161
|Chicago White Sox
|+134
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WASHINGTON
|-142
|Miami
|+119
|at MILWAUKEE
|-149
|San Francisco
|+125
|LA Dodgers
|-164
|at ARIZONA
|+138
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CINCINNATI
|-191
|Kansas City
|+159
|Texas
|-125
|at ST. LOUIS
|+105
|at LA ANGELS
|-200
|Colorado
|+166
|at SEATTLE
|-133
|N.Y Mets
|+112
Consensus odds provided by Sportradar