French Open Results

Monday
At Stade Roland Garros
Paris
Purse: €28,900,000
Surface: Red clay
PARIS (AP) _ Results Monday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Fourth Round
Flavio Cobolli (10), Italy, def. Zachary Svajda, United States, 6-2, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5).
Matteo Berrettini, Italy, def. Juan Manuel Cerundolo, Argentina, 6-3, 7-6 (2), 7-6 (6).
Felix Auger-Aliassime (4), Canada, def. Alejandro Tabilo, Chile, 6-3, 7-5, 6-1.
Matteo Arnaldi, Italy, def. Frances Tiafoe (19), United States, 7-6 (5), 6-7 (5), 3-6, 7-6 (3), 6-4.
Women’s Singles
Fourth Round
Anna Kalinskaya (22), Russia, def. Anastasia Potapova (28), Russia, 6-4, 2-6, 7-6 (7).
Diana Shnaider (25), Russia, def. Madison Keys (19), United States, 6-3, 3-6, 6-0.
Maja Chwalinska, Poland, def. Diane Parry, France, 6-3, 6-2.
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Naomi Osaka (16), Japan, 7-5, 6-3.
Men’s Doubles
Third Round
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (2), Britain, def. Evan King, United States, and Andre Goransson, Sweden, 6-3, 6-4.
David Pel and Sander Arends, Netherlands, def. Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (7), El Salvador, 3-6, 7-6 (7), 7-6 (6).
Pierre-Hugues Herbert and Quentin Halys, France, def. Hugo Gaston and Titouan Droguet, France, 6-3, 6-3.
Marcelo Demoliner, Brazil, and N. Sriram Balaji, India, def. Kevin Krawietz and Tim Putz (6), Germany, 7-5, 6-4.
Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys (10), Monaco, def. Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico, and Alejandro Tabilo, Chile, 7-6 (7), 6-2.
Women’s Doubles
Third Round
Shuko Aoyama, Japan, and En-Shuo Liang, Taiwan, def. Eudice Chong, Hong Kong, China, and Veronika Erjavec, Slovenia, 6-1, 6-3.
Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (4), Brazil, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Quinn Gleason (15), United States, 7-5, 6-4.
Kristina Mladenovic, France, and Hanyu Guo (13), China, def. Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (3), Belgium, 6-2, 6-4.
Demi Schuurs, Netherlands, and Ellen Perez (7), Australia, def. Beatriz Haddad Maia, Brazil, and Liudmila Samsonova, Russia, 6-3, 2-6, 6-4.
Mixed Doubles
Quarterfinals
Sara Errani and Andrea Vavassori (1), Italy, def. Anna Danilina, Kazakhstan, and James Tracy (7), United States, 6-2, 6-2.
Nikola Mektic, Croatia, and Asia Muhammad, United States, def. Andre Goransson, Sweden, and Erin Routliffe, New Zealand, 5-7, 6-4, 14-12.