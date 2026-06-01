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French Open Results

By WTOP Staff

Monday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €28,900,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Monday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Fourth Round

Flavio Cobolli (10), Italy, def. Zachary Svajda, United States, 6-2, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5).

Matteo Berrettini, Italy, def. Juan Manuel Cerundolo, Argentina, 6-3, 7-6 (2), 7-6 (6).

Felix Auger-Aliassime (4), Canada, def. Alejandro Tabilo, Chile, 6-3, 7-5, 6-1.

Matteo Arnaldi, Italy, def. Frances Tiafoe (19), United States, 7-6 (5), 6-7 (5), 3-6, 7-6 (3), 6-4.

Women’s Singles

Fourth Round

Anna Kalinskaya (22), Russia, def. Anastasia Potapova (28), Russia, 6-4, 2-6, 7-6 (7).

Diana Shnaider (25), Russia, def. Madison Keys (19), United States, 6-3, 3-6, 6-0.

Maja Chwalinska, Poland, def. Diane Parry, France, 6-3, 6-2.

Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Naomi Osaka (16), Japan, 7-5, 6-3.

Men’s Doubles

Third Round

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (2), Britain, def. Evan King, United States, and Andre Goransson, Sweden, 6-3, 6-4.

David Pel and Sander Arends, Netherlands, def. Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (7), El Salvador, 3-6, 7-6 (7), 7-6 (6).

Pierre-Hugues Herbert and Quentin Halys, France, def. Hugo Gaston and Titouan Droguet, France, 6-3, 6-3.

Marcelo Demoliner, Brazil, and N. Sriram Balaji, India, def. Kevin Krawietz and Tim Putz (6), Germany, 7-5, 6-4.

Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys (10), Monaco, def. Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico, and Alejandro Tabilo, Chile, 7-6 (7), 6-2.

Women’s Doubles

Third Round

Shuko Aoyama, Japan, and En-Shuo Liang, Taiwan, def. Eudice Chong, Hong Kong, China, and Veronika Erjavec, Slovenia, 6-1, 6-3.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (4), Brazil, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Quinn Gleason (15), United States, 7-5, 6-4.

Kristina Mladenovic, France, and Hanyu Guo (13), China, def. Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (3), Belgium, 6-2, 6-4.

Demi Schuurs, Netherlands, and Ellen Perez (7), Australia, def. Beatriz Haddad Maia, Brazil, and Liudmila Samsonova, Russia, 6-3, 2-6, 6-4.

Mixed Doubles

Quarterfinals

Sara Errani and Andrea Vavassori (1), Italy, def. Anna Danilina, Kazakhstan, and James Tracy (7), United States, 6-2, 6-2.

Nikola Mektic, Croatia, and Asia Muhammad, United States, def. Andre Goransson, Sweden, and Erin Routliffe, New Zealand, 5-7, 6-4, 14-12.

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

By WTOP Staff
New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
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