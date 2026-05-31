Sports Betting Line

MLB
Sunday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BALTIMORE
|-130
|Toronto
|+109
|at TAMPA BAY
|-204
|LA Angels
|+168
|Boston
|-117
|at CLEVELAND
|-102
|at CHICAGO WHITE SOX
|-135
|Detroit
|+114
|Kansas City
|-116
|at TEXAS
|-103
|N.Y Yankees
|-158
|at ATHLETICS
|+133
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|San Diego
|-120
|at WASHINGTON
|+100
|at N.Y METS
|-157
|Miami
|+131
|Atlanta
|-129
|at CINCINNATI
|+108
|San Francisco
|-114
|at COLORADO
|-105
|at LA DODGERS
|-226
|Philadelphia
|+186
|Chicago Cubs
|-116
|at ST. LOUIS
|-103
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at PITTSBURGH
|-160
|Minnesota
|+135
|Milwaukee
|-207
|at HOUSTON
|+171
|at SEATTLE
|-151
|Arizona
|+126
Consensus odds provided by Sportradar