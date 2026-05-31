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Sports Betting Line

By WTOP Staff

MLB

Sunday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BALTIMORE -130 Toronto +109
at TAMPA BAY -204 LA Angels +168
Boston -117 at CLEVELAND -102
at CHICAGO WHITE SOX -135 Detroit +114
Kansas City -116 at TEXAS -103
N.Y Yankees -158 at ATHLETICS +133

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
San Diego -120 at WASHINGTON +100
at N.Y METS -157 Miami +131
Atlanta -129 at CINCINNATI +108
San Francisco -114 at COLORADO -105
at LA DODGERS -226 Philadelphia +186
Chicago Cubs -116 at ST. LOUIS -103

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH -160 Minnesota +135
Milwaukee -207 at HOUSTON +171
at SEATTLE -151 Arizona +126

Consensus odds provided by Sportradar

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

By WTOP Staff
New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
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