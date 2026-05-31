LPGA Tour Scores

|Celine Boutier, $300,000
|66-72-66—204
|Arpichaya Yubol, $183,814
|65-74-66—205
|Lauren Walsh, $133,344
|70-69-67—206
|Chisato Iwai, $77,742
|70-68-69—207
|Soo Bin Joo, $77,742
|66-68-73—207
|Somi Lee, $77,742
|69-69-69—207
|Polly Mack, $77,742
|65-75-67—207
|Jiwon Jeon, $49,816
|69-70-69—208
|Briana Chacon, $38,302
|65-76-68—209
|Leona Maguire, $38,302
|70-71-68—209
|Cassie Porter, $38,302
|69-72-68—209
|Chanettee Wannasaen, $38,302
|69-70-70—209
|Yuri Yoshida, $38,302
|67-75-67—209
|Laetitia Beck, $26,568
|63-75-72—210
|Ana Belac, $26,568
|67-74-69—210
|Nicole Broch Estrup, $26,568
|64-75-71—210
|Amanda Doherty, $26,568
|73-68-69—210
|Isabella Fierro, $26,568
|69-72-69—210
|Dongeun Lee, $26,568
|71-69-70—210
|Lizette Salas, $26,568
|71-71-68—210
|Jennifer Chang, $19,650
|73-71-67—211
|Isi Gabsa, $19,650
|69-72-70—211
|Brooke Matthews, $19,650
|75-68-68—211
|Stephanie Meadow, $19,650
|71-72-68—211
|Nastasia Nadaud, $19,650
|74-71-66—211
|Natasha Andrea Oon, $19,650
|71-71-69—211
|Annabelle Pancake-Webb, $19,650
|68-73-70—211
|Suvichaya Vinijchaitham, $19,650
|67-76-68—211
|In Gee Chun, $13,522
|71-73-68—212
|Gianna Clemente, $13,522
|73-69-70—212
|Olivia Cowan, $13,522
|69-73-70—212
|Linn Grant, $13,522
|72-70-70—212
|Savannah Grewal, $13,522
|73-70-69—212
|Akie Iwai, $13,522
|70-68-74—212
|Rachel Kuehn, $13,522
|70-75-67—212
|Mary Liu, $13,522
|71-71-70—212
|Anna Nordqvist, $13,522
|69-71-72—212
|Gigi Stoll, $13,522
|69-72-71—212
|Jing Yan, $13,522
|70-75-67—212
|Ashleigh Buhai, $8,645
|67-73-73—213
|Perrine Delacour, $8,645
|72-71-70—213
|Laney Frye, $8,645
|72-73-68—213
|Sofia Garcia, $8,645
|71-70-72—213
|Brooke Henderson, $8,645
|70-73-70—213
|Emma McMyler, $8,645
|72-71-70—213
|Jessica Porvasnik, $8,645
|72-72-69—213
|Chiara Tamburlini, $8,645
|74-71-68—213
|Lauren Tenuta, $8,645
|71-74-68—213
|Dewi Weber, $8,645
|69-75-69—213
|Yana Wilson, $8,645
|72-73-68—213
|Chella Choi, $6,239
|73-70-71—214
|Robyn Choi, $6,239
|71-71-72—214
|Austin Ernst, $6,239
|68-75-71—214
|Melanie Green, $6,239
|72-68-74—214
|Kim Kaufman, $6,239
|71-71-72—214
|Caley McGinty, $6,239
|69-72-73—214
|Carla Tejedo Mulet, $6,239
|70-73-71—214
|Juniper Jang, $5,032
|68-75-72—215
|Aline Krauter, $5,032
|70-74-71—215
|Stephanie Kyriacou, $5,032
|70-75-70—215
|Bianca Pagdanganan, $5,032
|68-76-71—215
|Alexa Pano, $5,032
|72-70-73—215
|Sung Hyun Park, $5,032
|69-75-71—215
|Carolina Melgrati, $4,529
|73-70-73—216
|Pornanong Phatlum, $4,529
|72-72-72—216
|Paula Reto, $4,529
|75-70-71—216
|Danielle Kang, $4,328
|70-73-74—217
|Gemma Dryburgh, $4,089
|72-73-73—218
|Jeong Eun Lee5, $4,089
|72-73-73—218
|Yuna Nishimura, $4,089
|73-72-73—218
|Gabriela Ruffels, $4,089
|75-69-74—218
|Brooke Biermann, $3,874
|72-73-74—219
|Jeongeun Lee6, $3,874
|70-74-75—219
|Mimi Rhodes, $3,874
|73-72-74—219
|Erika Hara, $3,778
|71-74-75—220