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LPGA Tour Scores

By WTOP Staff

Sunday

At Bay Course

Galloway, N.J.

Purse: $2 million

Yardage: 6,263; Par: 71

Final Round

Celine Boutier, $300,000 66-72-66—204
Arpichaya Yubol, $183,814 65-74-66—205
Lauren Walsh, $133,344 70-69-67—206
Chisato Iwai, $77,742 70-68-69—207
Soo Bin Joo, $77,742 66-68-73—207
Somi Lee, $77,742 69-69-69—207
Polly Mack, $77,742 65-75-67—207
Jiwon Jeon, $49,816 69-70-69—208
Briana Chacon, $38,302 65-76-68—209
Leona Maguire, $38,302 70-71-68—209
Cassie Porter, $38,302 69-72-68—209
Chanettee Wannasaen, $38,302 69-70-70—209
Yuri Yoshida, $38,302 67-75-67—209
Laetitia Beck, $26,568 63-75-72—210
Ana Belac, $26,568 67-74-69—210
Nicole Broch Estrup, $26,568 64-75-71—210
Amanda Doherty, $26,568 73-68-69—210
Isabella Fierro, $26,568 69-72-69—210
Dongeun Lee, $26,568 71-69-70—210
Lizette Salas, $26,568 71-71-68—210
Jennifer Chang, $19,650 73-71-67—211
Isi Gabsa, $19,650 69-72-70—211
Brooke Matthews, $19,650 75-68-68—211
Stephanie Meadow, $19,650 71-72-68—211
Nastasia Nadaud, $19,650 74-71-66—211
Natasha Andrea Oon, $19,650 71-71-69—211
Annabelle Pancake-Webb, $19,650 68-73-70—211
Suvichaya Vinijchaitham, $19,650 67-76-68—211
In Gee Chun, $13,522 71-73-68—212
Gianna Clemente, $13,522 73-69-70—212
Olivia Cowan, $13,522 69-73-70—212
Linn Grant, $13,522 72-70-70—212
Savannah Grewal, $13,522 73-70-69—212
Akie Iwai, $13,522 70-68-74—212
Rachel Kuehn, $13,522 70-75-67—212
Mary Liu, $13,522 71-71-70—212
Anna Nordqvist, $13,522 69-71-72—212
Gigi Stoll, $13,522 69-72-71—212
Jing Yan, $13,522 70-75-67—212
Ashleigh Buhai, $8,645 67-73-73—213
Perrine Delacour, $8,645 72-71-70—213
Laney Frye, $8,645 72-73-68—213
Sofia Garcia, $8,645 71-70-72—213
Brooke Henderson, $8,645 70-73-70—213
Emma McMyler, $8,645 72-71-70—213
Jessica Porvasnik, $8,645 72-72-69—213
Chiara Tamburlini, $8,645 74-71-68—213
Lauren Tenuta, $8,645 71-74-68—213
Dewi Weber, $8,645 69-75-69—213
Yana Wilson, $8,645 72-73-68—213
Chella Choi, $6,239 73-70-71—214
Robyn Choi, $6,239 71-71-72—214
Austin Ernst, $6,239 68-75-71—214
Melanie Green, $6,239 72-68-74—214
Kim Kaufman, $6,239 71-71-72—214
Caley McGinty, $6,239 69-72-73—214
Carla Tejedo Mulet, $6,239 70-73-71—214
Juniper Jang, $5,032 68-75-72—215
Aline Krauter, $5,032 70-74-71—215
Stephanie Kyriacou, $5,032 70-75-70—215
Bianca Pagdanganan, $5,032 68-76-71—215
Alexa Pano, $5,032 72-70-73—215
Sung Hyun Park, $5,032 69-75-71—215
Carolina Melgrati, $4,529 73-70-73—216
Pornanong Phatlum, $4,529 72-72-72—216
Paula Reto, $4,529 75-70-71—216
Danielle Kang, $4,328 70-73-74—217
Gemma Dryburgh, $4,089 72-73-73—218
Jeong Eun Lee5, $4,089 72-73-73—218
Yuna Nishimura, $4,089 73-72-73—218
Gabriela Ruffels, $4,089 75-69-74—218
Brooke Biermann, $3,874 72-73-74—219
Jeongeun Lee6, $3,874 70-74-75—219
Mimi Rhodes, $3,874 73-72-74—219
Erika Hara, $3,778 71-74-75—220

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

By WTOP Staff
New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
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