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LPGA Tour Par Scores

By WTOP Staff

Sunday

At Bay Course

Galloway, N.J.

Purse: $2 million

Yardage: 6,263; Par: 71

Final Round

Celine Boutier, $300,000 66-72-66—204 -9
Arpichaya Yubol, $183,814 65-74-66—205 -8
Lauren Walsh, $133,344 70-69-67—206 -7
Chisato Iwai, $77,742 70-68-69—207 -6
Soo Bin Joo, $77,742 66-68-73—207 -6
Somi Lee, $77,742 69-69-69—207 -6
Polly Mack, $77,742 65-75-67—207 -6
Jiwon Jeon, $49,816 69-70-69—208 -5
Briana Chacon, $38,302 65-76-68—209 -4
Leona Maguire, $38,302 70-71-68—209 -4
Cassie Porter, $38,302 69-72-68—209 -4
Chanettee Wannasaen, $38,302 69-70-70—209 -4
Yuri Yoshida, $38,302 67-75-67—209 -4
Laetitia Beck, $26,568 63-75-72—210 -3
Ana Belac, $26,568 67-74-69—210 -3
Nicole Broch Estrup, $26,568 64-75-71—210 -3
Amanda Doherty, $26,568 73-68-69—210 -3
Isabella Fierro, $26,568 69-72-69—210 -3
Dongeun Lee, $26,568 71-69-70—210 -3
Lizette Salas, $26,568 71-71-68—210 -3
Jennifer Chang, $19,650 73-71-67—211 -2
Isi Gabsa, $19,650 69-72-70—211 -2
Brooke Matthews, $19,650 75-68-68—211 -2
Stephanie Meadow, $19,650 71-72-68—211 -2
Nastasia Nadaud, $19,650 74-71-66—211 -2
Natasha Andrea Oon, $19,650 71-71-69—211 -2
Annabelle Pancake-Webb, $19,650 68-73-70—211 -2
Suvichaya Vinijchaitham, $19,650 67-76-68—211 -2
In Gee Chun, $13,522 71-73-68—212 -1
Gianna Clemente, $13,522 73-69-70—212 -1
Olivia Cowan, $13,522 69-73-70—212 -1
Linn Grant, $13,522 72-70-70—212 -1
Savannah Grewal, $13,522 73-70-69—212 -1
Akie Iwai, $13,522 70-68-74—212 -1
Rachel Kuehn, $13,522 70-75-67—212 -1
Mary Liu, $13,522 71-71-70—212 -1
Anna Nordqvist, $13,522 69-71-72—212 -1
Gigi Stoll, $13,522 69-72-71—212 -1
Jing Yan, $13,522 70-75-67—212 -1
Ashleigh Buhai, $8,645 67-73-73—213 E
Perrine Delacour, $8,645 72-71-70—213 E
Laney Frye, $8,645 72-73-68—213 E
Sofia Garcia, $8,645 71-70-72—213 E
Brooke Henderson, $8,645 70-73-70—213 E
Emma McMyler, $8,645 72-71-70—213 E
Jessica Porvasnik, $8,645 72-72-69—213 E
Chiara Tamburlini, $8,645 74-71-68—213 E
Lauren Tenuta, $8,645 71-74-68—213 E
Dewi Weber, $8,645 69-75-69—213 E
Yana Wilson, $8,645 72-73-68—213 E
Chella Choi, $6,239 73-70-71—214 +1
Robyn Choi, $6,239 71-71-72—214 +1
Austin Ernst, $6,239 68-75-71—214 +1
Melanie Green, $6,239 72-68-74—214 +1
Kim Kaufman, $6,239 71-71-72—214 +1
Caley McGinty, $6,239 69-72-73—214 +1
Carla Tejedo Mulet, $6,239 70-73-71—214 +1
Juniper Jang, $5,032 68-75-72—215 +2
Aline Krauter, $5,032 70-74-71—215 +2
Stephanie Kyriacou, $5,032 70-75-70—215 +2
Bianca Pagdanganan, $5,032 68-76-71—215 +2
Alexa Pano, $5,032 72-70-73—215 +2
Sung Hyun Park, $5,032 69-75-71—215 +2
Carolina Melgrati, $4,529 73-70-73—216 +3
Pornanong Phatlum, $4,529 72-72-72—216 +3
Paula Reto, $4,529 75-70-71—216 +3
Danielle Kang, $4,328 70-73-74—217 +4
Gemma Dryburgh, $4,089 72-73-73—218 +5
Jeong Eun Lee5, $4,089 72-73-73—218 +5
Yuna Nishimura, $4,089 73-72-73—218 +5
Gabriela Ruffels, $4,089 75-69-74—218 +5
Brooke Biermann, $3,874 72-73-74—219 +6
Jeongeun Lee6, $3,874 70-74-75—219 +6
Mimi Rhodes, $3,874 73-72-74—219 +6
Erika Hara, $3,778 71-74-75—220 +7

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

By WTOP Staff
New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
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