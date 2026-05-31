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Mapa de resultados de las elecciones presidenciales de Colombia por departamentos: dónde gana cada candidato

By WTOP Staff

Los colombianos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente. Los candidatos más posicionados son el oficialista Iván Cepeda y los opositores Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Las encuestas indican que habría una segunda vuelta. En juego está la continuidad del proyecto de Gustavo Petro y un cambio hacia la derecha.

Sigue la cobertura en vivo de CNN en Español con minuto a minuto, análisis en tiempo real y transmisión en directo de los resultados.

Mira el mapa de resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia y conoce cuál candidato gana en cada uno de los departamentos.

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One Tech Tip: What to know about flying with lithium ion portable battery chargers

By WTOP Staff
Jetting off soon for summer travels? If you're planning on bringing an extra battery charger for your phone or other devices, be aware of the latest rules when taking one on a flight. Rechargeable lithium-ion portable battery chargers, also known as power banks, come in protective enclosures of various shapes and sizes. They're a handy and popular way for getting more juice when you're on the move. But after a spate of smoke or fire incidents, U.S. and international aviation authorities have issued new guidelines and airlines have tightened up rules for passengers. Here's a guide on flying with power banks.
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