Austrian Alpine Open presented by Kitzbuhel Tirol Scores

|Kota Kaneko, Japan (585), $401,554
|65-65-65-67—262
|Davis Bryant, United States (304), $204,320
|64-70-65-65—264
|Ricardo Gouveia, Portugal (304), $204,320
|63-70-63-68—264
|Rafa Cabrera Bello, Spain (148), $100,310
|64-66-70-65—265
|Gregorio De Leo, Italy (148), $100,310
|68-66-66-65—265
|Bernd Wiesberger, Austria (148), $100,310
|66-69-64-66—265
|Manuel Elvira, Spain (85), $57,517
|68-65-68-65—266
|Daniel Hillier, New Zealand (85), $57,517
|69-67-65-65—266
|Joost Luiten, Netherlands (85), $57,517
|69-64-65-68—266
|Maximilian Steinlechner, Austria (85), $57,517
|65-68-68-65—266
|Joel Girrbach, Switzerland (64), $43,462
|70-66-65-66—267
|Joe Dean, England (54), $36,565
|69-64-66-69—268
|Grant Forrest, Scotland (54), $36,565
|69-65-67-67—268
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (54), $36,565
|67-69-66-66—268
|Sepp Straka, Austria (54), $36,565
|67-66-68-67—268
|Yanhan Zhou, China (54), $36,565
|62-70-65-71—268
|Filippo Celli, Italy (41), $27,768
|67-68-66-68—269
|Ugo Coussaud, France (41), $27,768
|71-64-69-65—269
|Ewen Ferguson, Scotland (41), $27,768
|67-68-67-67—269
|Calum Hill, Scotland (41), $27,768
|65-65-69-70—269
|Andrew Johnston, England (41), $27,768
|67-62-70-70—269
|Nathan Kimsey, England (41), $27,768
|66-69-70-64—269
|Alexander Levy, France (41), $27,768
|65-67-69-68—269
|JC Ritchie, South Africa (41), $27,768
|68-67-69-65—269
|Marcel Schneider, Germany (41), $27,768
|64-68-70-67—269
|Marcus Armitage, England (31), $21,023
|70-66-67-67—270
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain (31), $21,023
|68-68-66-68—270
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain (31), $21,023
|68-65-69-68—270
|Rikuya Hoshino, Japan (31), $21,023
|70-66-69-65—270
|Yuto Katsuragawa, Japan (31), $21,023
|68-69-69-64—270
|Felix Mory, France (31), $21,023
|67-66-68-69—270
|Jacob Skov Olesen, Denmark (31), $21,023
|69-67-69-65—270
|Antoine Rozner, France (31), $21,023
|69-67-67-67—270
|Tom Vaillant, France (31), $21,023
|67-65-68-70—270
|Martin Couvra, France (25), $16,346
|68-67-68-68—271
|Oihan Guillamoundeguy, France (25), $16,346
|68-66-70-67—271
|James Morrison, England (25), $16,346
|66-67-68-70—271
|David Ravetto, France (25), $16,346
|69-67-66-69—271
|MJ Daffue, South Africa (0), $16,346
|67-70-65-69—271
|Hennie Du Plessis, South Africa (21), $13,464
|69-67-72-64—272
|Matthew Jordan, England (21), $13,464
|66-69-68-69—272
|Francesco Laporta, Italy (21), $13,464
|67-70-69-66—272
|Yurav Premlall, South Africa (21), $13,464
|66-68-69-69—272
|Brandon Robinson-Thompson, England (21), $13,464
|64-68-68-72—272
|Darius Van Driel, Netherlands (21), $13,464
|68-65-67-72—272
|Kevin Na, United States (0), $13,464
|67-68-67-70—272
|Cameron Adam, Scotland (16), $10,157
|69-68-69-67—273
|Tobias Jonsson, Sweden (16), $10,157
|64-68-75-66—273
|Oliver Lindell, Finland (16), $10,157
|66-70-69-68—273
|Renato Paratore, Italy (16), $10,157
|69-68-68-68—273
|Richard Sterne, South Africa (16), $10,157
|68-65-66-74—273
|Brandon Stone, South Africa (16), $10,157
|69-68-68-68—273
|Hugo Townsend, Sweden (16), $10,157
|70-67-68-68—273
|Romain Langasque, France (13), $8,149
|69-65-73-67—274
|Marc Warren, Scotland (0), $8,149
|72-64-71-67—274
|Albin Bergstrom, Sweden (12), $7,795
|69-65-71-70—275
|Wenyi Ding, China (11), $7,441
|69-66-71-70—276
|Ross Fisher, England (11), $7,441
|72-64-72-68—276
|Lucas Bjerregaard, Denmark (10), $6,732
|64-72-74-67—277
|Andreas Halvorsen, Norway (10), $6,732
|65-70-69-73—277
|Ryggs Johnston, United States (10), $6,732
|70-67-72-68—277
|Anthony Quayle, Australia (10), $6,732
|70-67-69-71—277
|Sean Crocker, United States (9), $5,905
|65-70-70-73—278
|Simon Forsstrom, Sweden (9), $5,905
|72-65-71-70—278
|Edoardo Molinari, Italy (9), $5,905
|68-69-72-69—278
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (8), $5,433
|65-69-73-72—279