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Austrian Alpine Open presented by Kitzbuhel Tirol Par Scores

By WTOP Staff

Sunday

At Golfclub Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith

Kitzbuhel, Austria

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,822; Par: 70

Final Round

Kota Kaneko, Japan (585), $401,554 65-65-65-67—262 -18
Davis Bryant, United States (304), $204,320 64-70-65-65—264 -16
Ricardo Gouveia, Portugal (304), $204,320 63-70-63-68—264 -16
Rafa Cabrera Bello, Spain (148), $100,310 64-66-70-65—265 -15
Gregorio De Leo, Italy (148), $100,310 68-66-66-65—265 -15
Bernd Wiesberger, Austria (148), $100,310 66-69-64-66—265 -15
Manuel Elvira, Spain (85), $57,517 68-65-68-65—266 -14
Daniel Hillier, New Zealand (85), $57,517 69-67-65-65—266 -14
Joost Luiten, Netherlands (85), $57,517 69-64-65-68—266 -14
Maximilian Steinlechner, Austria (85), $57,517 65-68-68-65—266 -14
Joel Girrbach, Switzerland (64), $43,462 70-66-65-66—267 -13
Joe Dean, England (54), $36,565 69-64-66-69—268 -12
Grant Forrest, Scotland (54), $36,565 69-65-67-67—268 -12
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (54), $36,565 67-69-66-66—268 -12
Sepp Straka, Austria (54), $36,565 67-66-68-67—268 -12
Yanhan Zhou, China (54), $36,565 62-70-65-71—268 -12
Filippo Celli, Italy (41), $27,768 67-68-66-68—269 -11
Ugo Coussaud, France (41), $27,768 71-64-69-65—269 -11
Ewen Ferguson, Scotland (41), $27,768 67-68-67-67—269 -11
Calum Hill, Scotland (41), $27,768 65-65-69-70—269 -11
Andrew Johnston, England (41), $27,768 67-62-70-70—269 -11
Nathan Kimsey, England (41), $27,768 66-69-70-64—269 -11
Alexander Levy, France (41), $27,768 65-67-69-68—269 -11
JC Ritchie, South Africa (41), $27,768 68-67-69-65—269 -11
Marcel Schneider, Germany (41), $27,768 64-68-70-67—269 -11
Marcus Armitage, England (31), $21,023 70-66-67-67—270 -10
Ivan Cantero Gutierrez, Spain (31), $21,023 68-68-66-68—270 -10
Alfredo Garcia-Heredia, Spain (31), $21,023 68-65-69-68—270 -10
Rikuya Hoshino, Japan (31), $21,023 70-66-69-65—270 -10
Yuto Katsuragawa, Japan (31), $21,023 68-69-69-64—270 -10
Felix Mory, France (31), $21,023 67-66-68-69—270 -10
Jacob Skov Olesen, Denmark (31), $21,023 69-67-69-65—270 -10
Antoine Rozner, France (31), $21,023 69-67-67-67—270 -10
Tom Vaillant, France (31), $21,023 67-65-68-70—270 -10
Martin Couvra, France (25), $16,346 68-67-68-68—271 -9
Oihan Guillamoundeguy, France (25), $16,346 68-66-70-67—271 -9
James Morrison, England (25), $16,346 66-67-68-70—271 -9
David Ravetto, France (25), $16,346 69-67-66-69—271 -9
MJ Daffue, South Africa (0), $16,346 67-70-65-69—271 -9
Hennie Du Plessis, South Africa (21), $13,464 69-67-72-64—272 -8
Matthew Jordan, England (21), $13,464 66-69-68-69—272 -8
Francesco Laporta, Italy (21), $13,464 67-70-69-66—272 -8
Yurav Premlall, South Africa (21), $13,464 66-68-69-69—272 -8
Brandon Robinson-Thompson, England (21), $13,464 64-68-68-72—272 -8
Darius Van Driel, Netherlands (21), $13,464 68-65-67-72—272 -8
Kevin Na, United States (0), $13,464 67-68-67-70—272 -8
Cameron Adam, Scotland (16), $10,157 69-68-69-67—273 -7
Tobias Jonsson, Sweden (16), $10,157 64-68-75-66—273 -7
Oliver Lindell, Finland (16), $10,157 66-70-69-68—273 -7
Renato Paratore, Italy (16), $10,157 69-68-68-68—273 -7
Richard Sterne, South Africa (16), $10,157 68-65-66-74—273 -7
Brandon Stone, South Africa (16), $10,157 69-68-68-68—273 -7
Hugo Townsend, Sweden (16), $10,157 70-67-68-68—273 -7
Romain Langasque, France (13), $8,149 69-65-73-67—274 -6
Marc Warren, Scotland (0), $8,149 72-64-71-67—274 -6
Albin Bergstrom, Sweden (12), $7,795 69-65-71-70—275 -5
Wenyi Ding, China (11), $7,441 69-66-71-70—276 -4
Ross Fisher, England (11), $7,441 72-64-72-68—276 -4
Lucas Bjerregaard, Denmark (10), $6,732 64-72-74-67—277 -3
Andreas Halvorsen, Norway (10), $6,732 65-70-69-73—277 -3
Ryggs Johnston, United States (10), $6,732 70-67-72-68—277 -3
Anthony Quayle, Australia (10), $6,732 70-67-69-71—277 -3
Sean Crocker, United States (9), $5,905 65-70-70-73—278 -2
Simon Forsstrom, Sweden (9), $5,905 72-65-71-70—278 -2
Edoardo Molinari, Italy (9), $5,905 68-69-72-69—278 -2
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (8), $5,433 65-69-73-72—279 -1

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

By WTOP Staff
New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
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