 Skip to main content

NASCAR-O’Reilly Sports Illustrated Resorts 250 Results

By WTOP Staff

Saturday

At Nashville Superspeedway

Lebanon, Tenn.

Lap length: 1.33 miles

(Start position in parentheses)

1. (17) Justin Allgaier, Chevrolet, 188 laps, 74 points.

2. (33) Brent Crews, Toyota, 188, 42.

3. (5) William Sawalich, Toyota, 188, 45.

4. (34) Sam Mayer, Chevrolet, 188, 37.

5. (29) Brandon Jones, Toyota, 188, 32.

6. (3) Corey Day, Chevrolet, 188, 45.

7. (4) Carson Kvapil, Chevrolet, 188, 43.

8. (6) Kyle Larson, Chevrolet, 188, 0.

9. (27) Taylor Gray, Toyota, 188, 28.

10. (8) Sammy Smith, Chevrolet, 188, 29.

11. (2) Austin Hill, Chevrolet, 188, 33.

12. (9) Parker Retzlaff, Chevrolet, 188, 28.

13. (7) Ryan Sieg, Chevrolet, 188, 28.

14. (13) Dean Thompson, Toyota, 188, 23.

15. (24) Sheldon Creed, Chevrolet, 188, 22.

16. (1) Jesse Love, Chevrolet, 188, 40.

17. (12) Anthony Alfredo, Chevrolet, 188, 20.

18. (31) Jeremy Clements, Chevrolet, 187, 19.

19. (25) Rajah Caruth, Chevrolet, 187, 18.

20. (21) Blaine Perkins, Chevrolet, 187, 17.

21. (23) Brennan Poole, Chevrolet, 187, 16.

22. (15) Leland Honeyman, Chevrolet, 187, 0.

23. (19) Jeb Burton, Chevrolet, 187, 14.

24. (20) Kyle Sieg, Chevrolet, 187, 13.

25. (16) Patrick Staropoli, Chevrolet, 187, 12.

26. (32) Logan Bearden, Chevrolet, 186, 11.

27. (35) Harrison Burton, Toyota, 186, 10.

28. (11) Mason Maggio, Chevrolet, 186, 9.

29. (26) Ryan Ellis, Chevrolet, 185, 8.

30. (14) Austin Green, Chevrolet, 185, 7.

31. (18) Lavar Scott, Chevrolet, 184, 6.

32. (28) Josh Bilicki, Chevrolet, 184, 5.

33. (10) Garrett Smithley, Chevrolet, 184, 4.

34. (36) Dawson Cram, Chevrolet, 183, 3.

35. (38) Cleetus McFarland, Chevrolet, 182, 2.

36. (30) Joey Gase, Chevrolet, 179, 1.

37. (22) David Starr, Chevrolet, suspension, 151, 1.

38. (37) JJ Yeley, Chevrolet, garage, 59, 1.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 132.435 mph.

Time of Race: 1 hour, 53 minutes, 16 seconds.

Margin of Victory: 1.403 seconds.

Caution Flags: 2 for 15 laps.

Lead Changes: 12 among 7 drivers.

Lap Leaders: J.Love 0-49; J.Yeley 50; J.Love 51-54; J.Allgaier 55-75; J.Love 76-85; J.Allgaier 86-94; J.Love 95-118; B.Crews 119-145; B.Jones 146; A.Hill 147-148; R.Sieg 149-150; B.Crews 151-168; J.Allgaier 169-188

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Love, 4 times for 87 laps; J.Allgaier, 3 times for 50 laps; B.Crews, 2 times for 45 laps; A.Hill, 1 time for 2 laps; R.Sieg, 1 time for 2 laps; B.Jones, 1 time for 1 lap; J.Yeley, 1 time for 1 lap.

Wins: J.Allgaier, 4; C.Day, 2; S.Creed, 1; A.Hill, 1; W.Sawalich, 1; T.Gray, 1.

Top 16 in Points: 1. J.Allgaier, 770; 2. J.Love, 591; 3. C.Day, 574; 4. S.Creed, 532; 5. B.Jones, 512; 6. A.Hill, 499; 7. C.Kvapil, 493; 8. S.Smith, 482; 9. W.Sawalich, 429; 10. P.Retzlaff, 416; 11. S.Mayer, 413; 12. T.Gray, 399; 13. R.Caruth, 387; 14. B.Crews, 384; 15. R.Sieg, 384; 16. B.Poole, 309.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

By WTOP Staff
New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
Read Next Story

Related News

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

Josh Hart’s efforts help Knicks turn around Game 1 of the NBA Finals and beat the Spurs

Baseball Glance