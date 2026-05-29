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UFL Glance

By WTOP Staff

All Times EDT

UFL CONFERENCE

W L T Pct PF PA
Orlando 7 2 0 .778 203 163
St. Louis 6 4 0 .600 212 197
Louisville 5 4 0 .556 223 192
DC 5 4 0 .556 258 195
Birmingham 4 5 0 .444 177 203
Arlington 4 6 0 .400 224 259
Houston 3 6 0 .333 163 223
Columbus 3 6 0 .333 189 217

Sunday, May 24

Louisville 37, Arlington 23

St. Louis 21, Houston 15

Friday, May 29

Arlington 20, St. Louis 16

Saturday, May 30

Houston at Birmingham, 3 p.m.

Sunday, May 31

Orlando at DC, 12 p.m.

Louisville at Columbus, 6 p.m.

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

By WTOP Staff
New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
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