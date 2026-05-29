UFL Glance

All Times EDT
UFL CONFERENCE
|W
|L
|T
|Pct
|PF
|PA
|Orlando
|7
|2
|0
|.778
|203
|163
|St. Louis
|6
|4
|0
|.600
|212
|197
|Louisville
|5
|4
|0
|.556
|223
|192
|DC
|5
|4
|0
|.556
|258
|195
|Birmingham
|4
|5
|0
|.444
|177
|203
|Arlington
|4
|6
|0
|.400
|224
|259
|Houston
|3
|6
|0
|.333
|163
|223
|Columbus
|3
|6
|0
|.333
|189
|217
Sunday, May 24
Louisville 37, Arlington 23
St. Louis 21, Houston 15
Friday, May 29
Arlington 20, St. Louis 16
Saturday, May 30
Houston at Birmingham, 3 p.m.
Sunday, May 31
Orlando at DC, 12 p.m.
Louisville at Columbus, 6 p.m.