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Sports on TV for May 30 – 31

By WTOP Staff

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, May 30

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:30 a.m.

FS2 — AFL: Collingwood at Western

AUTO RACING

8 a.m.

FS1 — Indy NXT Series: Practice, Streets of Detroit, Detroit

8:55 a.m.

FS2 — FIM MotoGP: Italy Grand Prix – Sprint Race, Florence, Italy

9 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Detroit, Detroit

Noon

FS1 — Indy NXT Series: Qualifying, Streets of Detroit, Detroit

1 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Streets of Detroit, Detroit

3:30 p.m.

NBCSN — Pro Motocross Championship: National Pala California, Fox Raceway, Pala, Calif.

4 p.m.

NBC — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: Chevrolet Detroit Grand Prix Presented By Lear, Detroit Street Circuit, Detroit

4:30 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.

5:40 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.

7 p.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, Maryland International Raceway, Mechanicsville, Md.

7:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Sports Illustrated Resorts 250, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.

BEACH VOLLEYBALL

1 p.m.

CW — AVP: League Week 1, Belmar, N.J.

BOXING

9 p.m.

ESPN — MVPW-03: Main Card, El Paso, Texas

COLLEGE BASEBALL

Noon

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

1 p.m.

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

3 p.m.

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

4 p.m.

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

6 p.m.

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

7 p.m.

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

9 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

COLLEGE SOFTBALL

3 p.m.

ABC — Women’s College World Series – Double Elimination Round: Texas Tech vs. Tennessee, Game 7, Oklahoma City, Okla.

7 p.m.

ESPN — Women’s College World Series – Double Elimination Round: Nebraska vs. Alabama, Game 8, Oklahoma City, Okla.

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Third Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria

1:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Third Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

3:30 p.m.

CBS — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Third Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

GOLF — LPGA Tour: ShopRite LPGA powered by Wakefern, Second Round, Seaview Hotel & Golf Club (Bay Course), Galloway, N.J.

Midnight

FOX — LIV Golf League: Final Round, Asiad Country Club, Busan, South Korea

6 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Final Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria

HORSE RACING

Noon

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

2:30 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

3:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

IIHF HOCKEY (MEN’S)

9 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship: Switzerland vs. Norway, Semifinal, Zürich, Switzerland

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship: Canada vs. Finland, Semifinal, Zürich, Switzerland

LACROSSE (MEN’S)

1 p.m.

ABC — PLL: New York vs. Denver, Baltimore

MLB BASEBALL

4 p.m.

FS1 — Kansas City at Texas (4:05 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Atlanta at Cincinnati (7:15 p.m.) OR Chicago Cubs at St. Louis (7:15 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at L.A. Dodgers (10:10 p.m.) OR Arizona at Seattle (10:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 7

PEACOCK — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 7

RUGBY (MEN’S)

11:55 p.m.

FS2 — NRL: St. George Illawarra at Brisbane

SAILING

3:30 p.m.

CBSSN — SailGP: Event 6 – Day 1, New York

SOCCER

2 p.m.

NBC — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

9 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

SOCCER (MEN’S)

Noon

CBS — UEFA Champions League: Paris Saint-Germain vs. Arsenal, Final, Budapest, Hungary

7 p.m.

CBSSN — USL Championship: Tampa Bay at Louisville

8 p.m.

FS1 — CONCACAF Champions League: Tigres UANL at Deportivo Toluca FC, Final

SOCCER (WOMEN’S)

1:30 p.m.

ION — NWSL: Boston at Kansas City

4 p.m.

ION — NWSL: Utah at Portland

6:30 p.m.

ION — NWSL: Seattle at Washington

TENNIS

6 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

6 a.m. (Sunday)

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

UFL FOOTBALL

3 p.m.

ESPN2 — Houston at Birmingham

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

CBS — Indiana at Portland

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(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, May 31

AUTO RACING

7:30 a.m.

FS1 — FIM MotoGP: Italy Grand Prix, Florence, Italy

9:30 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of Detroit, Detroit

10:30 a.m.

FS1 — Indy NXT Series: Detroit Grand Prix, Streets of Detroit, Detroit

12:30 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Chevrolet Detroit Grand Prix, Streets of Detroit, Detroit

3 p.m.

FOX — NHRA: NHRA Potomac Nationals presented by JEGS, Maryland International Raceway, Mechanicsville, Md.

5 p.m.

CBSSN — FIM Motocross World Championship: Women’s MXGP, Teutschenthal, Germany (taped)

6 p.m.

CBSSN — FIM Motocross World Championship: MX2, Teutschenthal, Germany (taped)

7 p.m.

CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Teutschenthal, Germany (taped)

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Cracker Barrel 400, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

9 a.m.

NBATV — Playoffs: Egypt Al Ahly vs. Libya Al Ahly, Third-Place Game, Kigali, Rwanda

Noon

NBATV — Playoffs: RSSB Tigers vs. Angola Petro de Luanda, Championship, Kigali, Rwanda

BEACH VOLLEYBALL

1:30 p.m.

CBS — AVP: League Week 1, Belmar, N.J.

CHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — 2026 Memorial Cup: TBD, Final, Kelowna, Canada

COLLEGE BASEBALL

Noon

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

3 p.m.

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

6 p.m.

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

9 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

COLLEGE SOFTBALL

3 p.m.

ABC — Women’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 9, Oklahoma City, Okla.

7 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 10, Oklahoma City, Okla.

GOLF

6 a.m.

GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Final Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Final Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

3 p.m.

CBS — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Final Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

GOLF — LPGA Tour: ShopRite LPGA powered by Wakefern, Final Round, Seaview Hotel & Golf Club (Bay Course), Galloway, N.J.

HORSE RACING

Noon

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

IIHF HOCKEY (MEN’S)

9:30 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship: TBD, Bronze-Medal Game, Zürich, Switzerland

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship: TBD, Gold-Medal Game, Zürich, Switzerland

MLB BASEBALL

Noon

NBCSN — Toronto at Baltimore (12:15 p.m.)

PEACOCK — Toronto at Baltimore (12:15 p.m.)

4 p.m.

MLBN — N.Y. Yankees at Athletics (4:05 p.m.)

7 p.m.

NBC — Chicago Cubs at St. Louis (7:20 p.m.)

PEACOCK — Chicago Cubs at St. Louis (7:20 p.m.)

NHL HOCKEY

8 p.m.

TNT — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 6

TRUTV — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 6

SAILING

3:30 p.m.

CBSSN — SailGP: Event 6 – Day 2, New York

SOCCER

1:30 p.m.

NBC — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

3 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

4 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

5 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

6 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

7 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

8 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

SOCCER (MEN’S)

8:50 a.m.

FS2 — International Friendly: Switzerland vs. Jordan, St. Gallen, Switzerland

2:30 p.m.

FS2 — International Friendly: Germany vs. Finland, Mainz, Germany

3:30 p.m.

TBS — International Friendly: U.S. vs. Senegal, Charlotte, N.C.

SOCCER (WOMEN’S)

10 a.m.

CBSSN — FA Cup: Brighton & Hove Albion vs. Manchester City, Final, London

1 p.m.

CBSSN — NWSL: San Diego at Chicago

TENNIS

6 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

5 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Round of 16 & Doubles 3rd Round; Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 1st and 2nd Round & Doubles 1st Round

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Round of 16 & Doubles 3rd Round; Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 1st and 2nd Round & Doubles 1st Round

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

UFL FOOTBALL

Noon

ABC — Orlando at DC

6 p.m.

FOX — Louisville at Columbus

WNBA BASKETBALL

3:30 p.m.

NBC — Las Vegas at Golden State

PEACOCK — Las Vegas at Golden State

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Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

By WTOP Staff
New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
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