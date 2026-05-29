Sports Betting Line

MLB
Friday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Toronto
|-116
|at BALTIMORE
|-104
|at CLEVELAND
|-130
|Boston
|+109
|at TAMPA BAY
|-165
|LA Angels
|+138
|Detroit
|-118
|at CHICAGO WHITE SOX
|-102
|at TEXAS
|-128
|Kansas City
|+108
|N.Y Yankees
|-147
|at ATHLETICS
|+123
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Atlanta
|-137
|at CINCINNATI
|+115
|San Diego
|OFF
|at WASHINGTON
|OFF
|Miami
|-117
|at N.Y METS
|-103
|Chicago Cubs
|-142
|at ST. LOUIS
|+119
|San Francisco
|-169
|at COLORADO
|+142
|Philadelphia
|-120
|at LA DODGERS
|+100
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at PITTSBURGH
|-137
|Minnesota
|+116
|Milwaukee
|-120
|at HOUSTON
|+100
|at SEATTLE
|-153
|Arizona
|+128
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CAROLINA
|-253
|Montreal
|+205
Consensus odds provided by Sportradar