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Sports Betting Line

By WTOP Staff

MLB

Friday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Toronto -116 at BALTIMORE -104
at CLEVELAND -130 Boston +109
at TAMPA BAY -165 LA Angels +138
Detroit -118 at CHICAGO WHITE SOX -102
at TEXAS -128 Kansas City +108
N.Y Yankees -147 at ATHLETICS +123

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Atlanta -137 at CINCINNATI +115
San Diego OFF at WASHINGTON OFF
Miami -117 at N.Y METS -103
Chicago Cubs -142 at ST. LOUIS +119
San Francisco -169 at COLORADO +142
Philadelphia -120 at LA DODGERS +100

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH -137 Minnesota +116
Milwaukee -120 at HOUSTON +100
at SEATTLE -153 Arizona +128

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CAROLINA -253 Montreal +205

Consensus odds provided by Sportradar

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

By WTOP Staff
New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
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