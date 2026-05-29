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NCAA Div I Softball World Series Glance

By WTOP Staff

At Devon Park

Oklahoma City, Okla.

All Times EDT

Double Elimination

x-if necessary

Thursday, May 28

Game 1 – Texas Tech 8, Mississippi St. 0, 5 innings

Game 2 – Tennessee 6, Texas 3

Game 3 – Alabama 6, UCLA 3

Game 4 – Nebraska 5, Arkansas 3, 10 innings

Friday, May 29

Game 5 – Texas 4, Mississippi St. 0, Mississippi St. eliminated

Game 6 – UCLA 11, Arkansas 0, 5 innings, Arkansas eliminated

Saturday, May 30

Game 7 – Texas Tech vs. Tennessee, 3 p.m.

Game 8 – Alabama vs. Nebraska , 7 p.m.

Sunday, May 31

Game 9 – Texas vs. Game 8 loser, 3 p.m.

Game 10 – UCLA vs. Game 7 loser, 7 p.m.

Monday, June 1

Game 11 – Game 7 winner vs. Game 9 winner, noon

x-Game 12 – Game 7 winner vs. Game 9 winner, 2:30 p.m.

Game 13 – Game 8 winner vs. Game 10 winner, 7 p.m.

x-Game 14 – Game 8 winner vs. Game 10 winner, 9:30 p.m.

Championship Series

(Best-of-3)

Wednesday, June 3

Game 1 – Teams TBD, 8 p.m.

Thursday, June 4

Game 2 – Teams TBD 8 pm.

Friday, June 5

x-Game 3 – Teams, TBD, 8 p.m.

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Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

By WTOP Staff
New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
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