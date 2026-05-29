French Open Results

Friday
At Stade Roland Garros
Paris
Purse: €28,900,000
Surface: Red clay
PARIS (AP) _ Results Friday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Third Round
Andrey Rublev (11), Russia, def. Nuno Borges, Portugal, 7-5, 7-6 (2), 7-6 (2).
Pablo Carreno Busta, Spain, def. Thiago Agustin Tirante, Argentina, 7-6 (0), 7-5, 3-6, 6-4.
Rafael Jodar (27), Spain, def. Alex Michelsen, United States, 7-6 (2), 6-7 (5), 4-6, 6-3, 6-3.
Jakub Mensik (26), Czechia, def. Alex de Minaur (8), Australia, 0-6, 6-2, 6-2, 6-3.
Jesper De Jong, Netherlands, def. Karen Khachanov (13), Russia, 7-5, 5-7, 6-2, 6-7 (2), 6-2.
Joao Fonseca (28), Brazil, def. Novak Djokovic (3), Serbia, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5.
Casper Ruud (15), Norway, def. Tommy Paul (24), United States, 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (4), 7-5.
Alexander Zverev (2), Germany, def. Quentin Halys, France, 6-4, 6-3, 5-7, 6-2.
Women’s Singles
Third Round
Marta Kostyuk (15), Ukraine, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 6-4, 6-3.
Wang Xiyu, China, def. Yuliia Starodubtseva, Ukraine, 6-3, 7-5.
Iga Swiatek (3), Poland, def. Magda Linette, Poland, 6-4, 6-4.
Mirra Andreeva (8), Russia, def. Marie Bouzkova (27), Czechia, 6-4, 6-2.
Sorana Cirstea (18), Romania, def. Solana Sierra, Argentina, 6-0, 6-0.
Jil Teichmann, Switzerland, def. Karolina Muchova (10), Czechia, 6-1, 7-5.
Elina Svitolina (7), Ukraine, def. Tamara Korpatsch, Germany, 6-2, 6-3.
Belinda Bencic (11), Switzerland, def. Peyton Stearns, United States, 6-3, 6-3.
Men’s Doubles
First Round
Thiago Agustin Tirante and Roman Andres Burruchaga, Argentina, def. Santiago Gonzalez, Mexico, and Maximo Gonzalez, Argentina, 7-5, 3-6, 7-6 (10).
Men’s Doubles
Second Round
Adam Pavlasek and Patrik Rikl, Czechia, def. Lloyd Glasspool and Julian Cash (3), Britain, 6-4, 6-4.
Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (1), Argentina, def. Vasil Kirkov, United States, and Bart Stevens, Netherlands, 6-3, 6-4.
Petr Nouza, Czechia, and Neil Oberleitner, Austria, def. Zizou Bergs and Raphael Collignon, Belgium, walkover.
Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys (10), Monaco, def. Hendrik Jebens, Germany, and Ray Ho, Taiwan, 6-4, 6-3.
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (2), Britain, def. Fabian Marozsan, Hungary, and Mattia Bellucci, Italy, 6-1, 6-4.
Hugo Gaston and Titouan Droguet, France, def. Robert Cash and James Tracy (15), United States, 7-6 (4), 4-6, 6-4.
Simone Bolelli and Andrea Vavassori (5), Italy, def. Michael Venus, New Zealand, and Yuki Bhambri, India, 6-3, 6-4.
Marcelo Demoliner, Brazil, and N. Sriram Balaji, India, def. Jakob Schnaitter and Mark Wallner, Germany, 7-5, 6-2.
David Pel and Sander Arends, Netherlands, def. Nikola Mektic, Croatia, and Austin Krajicek (12), United States, 4-6, 7-6 (7), 7-6 (10).
Women’s Doubles
First Round
Magda Linette, Poland, and Yuliia Starodubtseva, Ukraine, def. Elsa Jacquemot and Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, France, 3-6, 6-4, 6-3.
Women’s Doubles
Second Round
Anhelina Kalinina and Dayana Yastremska, Ukraine, def. Tatjana Maria, Germany, and Zeynep Sonmez, Turkiye, 2-0, ret.
Kristina Mladenovic, France, and Hanyu Guo (13), China, def. Hsieh Su-wei, Taiwan, and Wang Xinyu, China, 6-1, 6-4.
Nicole Melichar-Martinez, United States, and Cristina Bucsa (6), Spain, def. Anastasia Zakharova and Oksana Selekhmeteva, Russia, 4-6, 6-3, 6-4.
Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (4), Brazil, def. Qianhui Tang, China, and Elena Pridankina, Russia, 6-3, 3-6, 6-2.
Shuko Aoyama, Japan, and En-Shuo Liang, Taiwan, def. Jelena Ostapenko, Latvia, and Erin Routliffe (5), New Zealand, 7-5, 6-4.
Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (1), Czechia, def. Emiliana Arango, Colombia, and Iva Jovic, United States, 6-2, 3-6, 6-2.
Demi Schuurs, Netherlands, and Ellen Perez (7), Australia, def. Sara Errani, Italy, and Lilli Tagger, Austria, 7-6 (5), 7-6 (8).
Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (2), Kazakhstan, def. Maya Joint, Australia, and Hanne Vandewinkel, Belgium, 6-2, 6-3.
Mixed Doubles
Second Round
Christian Harrison, United States, and Fanny Stollar, Hungary, def. Hao-Ching Chan, Taiwan, and Orlando Luz, Brazil, 6-3, 7-6 (1).
Rafael Matos, Brazil, and Cristina Bucsa, Spain, def. Kevin Krawietz, Germany, and Tereza Mihalikova (8), Slovakia, 6-3, 6-3.
Evan King, United States, and Gabriela Dabrowski, Canada, def. Vera Zvonareva, Russia, and Albano Olivetti, France, 7-6 (4), 4-6, 10-7.
Olivia Nicholls and Henry Patten (6), Britain, def. Nicole Melichar-Martinez, United States, and Theo Arribage, France, 6-7 (4), 7-6 (3), 10-6.