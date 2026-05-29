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French Open Results

By WTOP Staff

Friday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €28,900,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Friday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Third Round

Andrey Rublev (11), Russia, def. Nuno Borges, Portugal, 7-5, 7-6 (2), 7-6 (2).

Pablo Carreno Busta, Spain, def. Thiago Agustin Tirante, Argentina, 7-6 (0), 7-5, 3-6, 6-4.

Rafael Jodar (27), Spain, def. Alex Michelsen, United States, 7-6 (2), 6-7 (5), 4-6, 6-3, 6-3.

Jakub Mensik (26), Czechia, def. Alex de Minaur (8), Australia, 0-6, 6-2, 6-2, 6-3.

Jesper De Jong, Netherlands, def. Karen Khachanov (13), Russia, 7-5, 5-7, 6-2, 6-7 (2), 6-2.

Joao Fonseca (28), Brazil, def. Novak Djokovic (3), Serbia, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5.

Casper Ruud (15), Norway, def. Tommy Paul (24), United States, 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (4), 7-5.

Alexander Zverev (2), Germany, def. Quentin Halys, France, 6-4, 6-3, 5-7, 6-2.

Women’s Singles

Third Round

Marta Kostyuk (15), Ukraine, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 6-4, 6-3.

Wang Xiyu, China, def. Yuliia Starodubtseva, Ukraine, 6-3, 7-5.

Iga Swiatek (3), Poland, def. Magda Linette, Poland, 6-4, 6-4.

Mirra Andreeva (8), Russia, def. Marie Bouzkova (27), Czechia, 6-4, 6-2.

Sorana Cirstea (18), Romania, def. Solana Sierra, Argentina, 6-0, 6-0.

Jil Teichmann, Switzerland, def. Karolina Muchova (10), Czechia, 6-1, 7-5.

Elina Svitolina (7), Ukraine, def. Tamara Korpatsch, Germany, 6-2, 6-3.

Belinda Bencic (11), Switzerland, def. Peyton Stearns, United States, 6-3, 6-3.

Men’s Doubles

First Round

Thiago Agustin Tirante and Roman Andres Burruchaga, Argentina, def. Santiago Gonzalez, Mexico, and Maximo Gonzalez, Argentina, 7-5, 3-6, 7-6 (10).

Men’s Doubles

Second Round

Adam Pavlasek and Patrik Rikl, Czechia, def. Lloyd Glasspool and Julian Cash (3), Britain, 6-4, 6-4.

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (1), Argentina, def. Vasil Kirkov, United States, and Bart Stevens, Netherlands, 6-3, 6-4.

Petr Nouza, Czechia, and Neil Oberleitner, Austria, def. Zizou Bergs and Raphael Collignon, Belgium, walkover.

Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys (10), Monaco, def. Hendrik Jebens, Germany, and Ray Ho, Taiwan, 6-4, 6-3.

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (2), Britain, def. Fabian Marozsan, Hungary, and Mattia Bellucci, Italy, 6-1, 6-4.

Hugo Gaston and Titouan Droguet, France, def. Robert Cash and James Tracy (15), United States, 7-6 (4), 4-6, 6-4.

Simone Bolelli and Andrea Vavassori (5), Italy, def. Michael Venus, New Zealand, and Yuki Bhambri, India, 6-3, 6-4.

Marcelo Demoliner, Brazil, and N. Sriram Balaji, India, def. Jakob Schnaitter and Mark Wallner, Germany, 7-5, 6-2.

David Pel and Sander Arends, Netherlands, def. Nikola Mektic, Croatia, and Austin Krajicek (12), United States, 4-6, 7-6 (7), 7-6 (10).

Women’s Doubles

First Round

Magda Linette, Poland, and Yuliia Starodubtseva, Ukraine, def. Elsa Jacquemot and Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, France, 3-6, 6-4, 6-3.

Women’s Doubles

Second Round

Anhelina Kalinina and Dayana Yastremska, Ukraine, def. Tatjana Maria, Germany, and Zeynep Sonmez, Turkiye, 2-0, ret.

Kristina Mladenovic, France, and Hanyu Guo (13), China, def. Hsieh Su-wei, Taiwan, and Wang Xinyu, China, 6-1, 6-4.

Nicole Melichar-Martinez, United States, and Cristina Bucsa (6), Spain, def. Anastasia Zakharova and Oksana Selekhmeteva, Russia, 4-6, 6-3, 6-4.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (4), Brazil, def. Qianhui Tang, China, and Elena Pridankina, Russia, 6-3, 3-6, 6-2.

Shuko Aoyama, Japan, and En-Shuo Liang, Taiwan, def. Jelena Ostapenko, Latvia, and Erin Routliffe (5), New Zealand, 7-5, 6-4.

Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (1), Czechia, def. Emiliana Arango, Colombia, and Iva Jovic, United States, 6-2, 3-6, 6-2.

Demi Schuurs, Netherlands, and Ellen Perez (7), Australia, def. Sara Errani, Italy, and Lilli Tagger, Austria, 7-6 (5), 7-6 (8).

Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (2), Kazakhstan, def. Maya Joint, Australia, and Hanne Vandewinkel, Belgium, 6-2, 6-3.

Mixed Doubles

Second Round

Christian Harrison, United States, and Fanny Stollar, Hungary, def. Hao-Ching Chan, Taiwan, and Orlando Luz, Brazil, 6-3, 7-6 (1).

Rafael Matos, Brazil, and Cristina Bucsa, Spain, def. Kevin Krawietz, Germany, and Tereza Mihalikova (8), Slovakia, 6-3, 6-3.

Evan King, United States, and Gabriela Dabrowski, Canada, def. Vera Zvonareva, Russia, and Albano Olivetti, France, 7-6 (4), 4-6, 10-7.

Olivia Nicholls and Henry Patten (6), Britain, def. Nicole Melichar-Martinez, United States, and Theo Arribage, France, 6-7 (4), 7-6 (3), 10-6.

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

By WTOP Staff
New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
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