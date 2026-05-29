Bondi defiende la gestión del Departamento de Justicia sobre los archivos de Epstein, pero afirma que Blanche estaba a cargo

La exsecretaria de Justicia Pam Bondi se mantuvo hermética respecto a la gestión del Departamento de Justicia en la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein durante una entrevista largamente solicitada con legisladores del Congreso —según informaron los demócratas este viernes—, pero señaló varias veces que su sucesor, Todd Blanche, fue quien estuvo mayormente a cargo del asunto.

En un comunicado emitido antes de su reunión en el Capitolio, Bondi ofreció una firme defensa de la divulgación de dichos archivos por parte del departamento, argumentando que el Departamento de Justicia (DOJ) “demostró un compromiso sin precedentes con la transparencia” durante su mandato. Sin embargo, dentro de la sala, los legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara insisten en que Bondi no ofreció respuestas sustantivas a sus preguntas, incluida la interrogante sobre cuánto sabía el propio presidente Donald Trump acerca de los crímenes de Epstein en aquel momento. En su lugar, el representante Robert Garcia afirmó que Bondi intentó “culpar al fiscal general interino Todd Blanche”, quien fuera su adjunto en el pasado.

“Ella dijo —y cito textualmente—: ‘El fiscal general interino Blanche estaba gestionando toda la investigación’”, declaró García, el demócrata de mayor rango en la comisión.

Bondi, quien abandonó el Capitolio sin hacer declaraciones a la prensa, utilizó sus redes sociales para refutar enérgicamente las afirmaciones de García respecto a que ella hubiera intentado culpar a Blanche.

“NO ES CIERTO”, escribió Bondi en X. “Elogié la gestión que hizo el fiscal general interino Blanche de esta tarea hercúlea. Dije que su ética es intachable y que es un fiscal general increíble”.

Los republicanos del panel de supervisión también refutaron la idea de que Bondi estuviera intentando culpar a Blanche, según una persona familiarizada con las discusiones. CNN se ha puesto en contacto con Blanche para solicitar sus comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

Una funcionaria del Departamento de Justicia (DOJ) que asistió a la entrevista a puerta cerrada de Bondi —Harmeet Dhillon— declaró a los periodistas que dicha delegación de tareas era “muy común” para un líder de alto rango dentro de una agencia tan vasta.

“La exsecretaria de Justicia tenía miles de responsabilidades, y es habitual que muchos aspectos de su labor se deleguen en otros altos funcionarios”, afirmó Dhillon.

Los demócratas también acusaron a Bondi de obstaculizar sus preguntas sobre la investigación y de negarse a responder cualquier interrogante referente a Trump, señalando que Dhillon —la funcionaria del DOJ sentada a su lado— había “impedido a la Sra. Bondi responder a las preguntas en múltiples ocasiones”, según García. En un momento dado, al ser interrogada específicamente sobre si Trump tenía conocimiento de los crímenes de Epstein, ella respondió a los demócratas: “No tengo certeza sobre el alcance de su conocimiento”, según el representante demócrata James Walkinshaw.

“Lo que ocurre ahí dentro es una farsa”, declaró a los periodistas el representante demócrata Dave Min.

Dhillon, sin embargo, afirmó que simplemente estaba interviniendo para asegurar que los legisladores se ciñeran a las “reglas básicas” establecidas por el comité, tanto en lo referente al formato como a la temática. Al ser consultada sobre las quejas de los demócratas —quienes consideraban inapropiado que el DOJ representara a Bondi después de que esta fuera destituida—, Dhillon se mostró desdeñosa: “Eso es absurdo. Es algo que le corresponde evaluar a ella, y está claro que no lo consideró de ese modo”.

Aproximadamente dos meses después de su destitución y pocos días después de hacer público su diagnóstico de cáncer, Bondi se dirigió a los legisladores del Capitolio para hablar sobre la gestión del Departamento en la investigación de Epstein bajo su supervisión, un tema que generó gran controversia en la Casa Blanca de Donald Trump durante su mandato.

La deferencia de Bondi hacia Blanche también resultó evidente en la declaración preparada que difundió a primera hora del día, en la que pareció distanciarse de al menos una parte del proceso de divulgación de documentos y señaló que había “delegado” parte de esa labor en quien ejerce ahora como fiscal general interino.

“Como titular de un gran departamento con amplias responsabilidades, no dirigí todos los aspectos de esta iniciativa ni realicé personalmente la revisión de dichos documentos. Delegué la supervisión de este proceso en el fiscal general adjunto, Todd Blanche”, declaró Bondi.

El representante James Comer, presidente de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, recalcó a los periodistas el viernes por la mañana que su comisión se está tomando esta investigación muy en serio, mientras realiza la decimotercera entrevista en su pesquisa sobre el fallecido delincuente sexual convicto.

“Queremos que el pueblo estadounidense conozca la verdad; queremos intentar hacer justicia a las víctimas”, declaró a los periodistas. Posteriormente, no hizo declaraciones a la prensa sobre las manifestaciones de Bondi.

Los republicanos tienen previsto publicar la transcripción de dicha entrevista en los próximos días. Sin embargo, García —la contraparte demócrata de Comer en la comisión— arremetió contra los republicanos por no haber exigido a la exfiscal general que declarara ante las cámaras ni que prestara juramento formal antes de comparecer ante el panel.

Si bien la entrevista de Bondi será transcrita y publicada, Garcia afirmó que “debería haber sido bajo juramento y grabada en video”. (Los republicanos señalan que otras reuniones voluntarias similares con figuras de alto perfil —como el secretario de Comercio, Howard Lutnick— tampoco fueron grabadas).

Justo antes de la comparecencia de Bondi, un grupo de víctimas de Epstein habló con los periodistas sobre la importancia de su entrevista y la clara necesidad de obtener más información.

Marina Lacerda, una de las sobrevivientes, afirmó creer que Bondi conoce detalles de la investigación que el público desconoce. “Todos esperamos que hoy Pam Bondi sea lo más clara posible y que, con suerte, asuma la responsabilidad”, declaró.

Unos 2,5 millones de documentos de los archivos de investigación del Departamento de Justicia relacionados con el fallecido agresor sexual convicto no se han hecho públicos, y muchas de las 3,5 millones de páginas publicadas están fuertemente censuradas, lo que genera interrogantes sobre qué información está siendo ocultada al público.

Durante su gestión como máxima responsable de la aplicación de la ley en Estados Unidos, Bondi fue criticada por ambos partidos por su falta de transparencia en la investigación de Epstein.

También ha sido objeto de escrutinio por errores de censura en los documentos que, en algunos casos, expusieron información personal privada de las sobrevivientes.

Otra sobreviviente que habló con los periodistas el viernes, Liz Stein, afirmó que quiere que Bondi responda por esos errores de censura y que revele si alguien ha sido responsabilizado por revelar los nombres de las sobrevivientes “mientras protegía los nombres de los perpetradores”. “Sin duda, espero que, como abogada de carrera y exdirectora del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, haga un examen de conciencia y recuerde por qué fue nombrada para ese cargo y cuáles son sus responsabilidades para con el pueblo estadounidense, y no necesariamente para con ninguna administración en particular”, dijo Stein.

En marzo, la comisión de supervisión, con varios legisladores republicanos sumándose a los demócratas, votó a favor de citar a Bondi. Con el fin de aumentar la confianza de los miembros en la forma en que se estaba llevando a cabo la investigación, Bondi compareció voluntariamente en una reunión informal con los legisladores; sin embargo, los demócratas se retiraron de la reunión porque se negó a testificar bajo juramento.

Bondi debía comparecer para una declaración jurada en abril, pero fue destituida de su cargo como secretaria de Justicia antes de la fecha prevista, lo que llevó al departamento a oponerse a su comparecencia. Los demócratas, furiosos, amenazaron con declararla en desacato al Congreso. Ahora compareció voluntariamente ante la comisión.

Bondi ha estado en el centro de la crisis política de la administración Trump en torno a Epstein desde el principio.

Poco después de asumir el cargo, Bondi pareció alinearse con los numerosos seguidores de MAGA que exigían total transparencia en la gestión gubernamental de los archivos de Epstein. En una declaración que se hizo famosa, afirmó en Fox News que la lista de clientes de Epstein, de la que se rumoreaba desde hacía tiempo, estaba sobre su “escritorio ahora mismo”.

Sin embargo, posteriormente se retractó de sus declaraciones y su departamento no ofreció nuevos detalles sobre Epstein, lo que enfureció a la base de MAGA. Esa falta de transparencia contribuyó a alimentar una revuelta republicana en el Congreso, liderada por el congresista Thomas Massie y la excongresista Marjorie Taylor Greene, que finalmente obligó a Trump y a los líderes republicanos a acelerar la publicación por parte del Departamento de Justicia de una extensa red de archivos de Epstein.

Sin embargo, algunos republicanos y muchos demócratas han insistido en que el Departamento de Justicia ha demorado la publicación o ha ocultado otros detalles.

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