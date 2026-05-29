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Champions League final: How PSG and Arsenal got there

By WTOP Staff

BUDAPEST, Hungary (AP) — How Paris Saint-Germain and Arsenal reached the Champions League final:

PSG

League stage: 11th place

Playoffs: Monaco (5-4 on aggregate)

Round of 16: Chelsea (8-2 on aggregate)

Quarterfinals: Liverpool (4-0 on aggregate)

Semifinals: Bayern Munich (6-5 on aggregate)

Arsenal

League stage: 1st place

Round of 16: Bayer Leverkusen (3-1 on aggregate)

Quarterfinals: Sporting Lisbon (1-0 on aggregate)

Semifinals: Atletico Madrid (2-1 on aggregate)

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AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

By WTOP Staff
New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
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