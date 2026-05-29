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Bruce Springsteen y Foo Fighters, entre los artistas que encabezarán el festival Power to the People, que celebra la libertad

By WTOP Staff

El festival Power to the People será encabezado por diversas bandas y cantantes; entre los más destacados se encuentran Foo Fighters, Dave Matthews, Jack Black y Bruce Springsteen, aunque este último es anunciado como una participación especial. El festival es organizado por el guitarrista y activista Tom Morello y es descrito como una “celebración de la paz, la justicia, la solidaridad, la música y la acción comunitaria”.

A través de un comunicado, se informó que Power to the People reunirá a artistas, fans, activistas, organizaciones y líderes comunitarios para celebrar el poder de la música y la acción colectiva para “inspirar el cambio”. En el mismo comunicado, Tom Morello comentó que se siente muy honrado de poder llevar a cabo este evento, que se suma al espíritu del activismo, la creatividad y la esperanza.

También se informó que el festival se llevará a cabo en dos escenarios y que los asistentes podrán interactuar con organizaciones sin fines de lucro, grupos de defensa, artistas y socios de Freedom Village, un espacio que destaca las oportunidades para la participación cívica, la organización comunitaria, la educación, la ayuda mutua y las iniciativas de impacto social.

Adicionalmente, se informó que una parte de las ganancias del festival, así como el 100 % de las ganancias de las entradas VIP, serán donadas a VoteRiders, una organización a favor de la democracia, y a HeadCount, que ayuda a promover el voto en conciertos y festivales.
Power to the People se llevará a cabo el próximo sábado 3 de octubre en el Merriweather Post Pavilion de Columbia, Maryland, y las entradas se pondrán a la venta a partir del 30 de mayo.

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By WTOP Staff
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