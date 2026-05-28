French Open Results

Thursday
At Stade Roland Garros
Paris
Purse: €28,900,000
Surface: Red clay
PARIS (AP) _ Results Thursday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Second Round
Flavio Cobolli (10), Italy, def. Yibing Wu, China, 6-4, 6-4, 6-4.
Jaime Faria, Portugal, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 7-5, 7-6 (1), 6-2.
Zachary Svajda, United States, def. Adam Walton, Australia, 6-3, 6-4, 6-7 (4), 6-2.
Alejandro Tabilo, Chile, def. Valentin Vacherot (16), Monaco, walkover.
Learner Tien (18), United States, def. Facundo Diaz Acosta, Argentina, 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 (4), 6-3.
Juan Manuel Cerundolo, Argentina, def. Jannik Sinner (1), Italy, 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
Moise Kouame, France, def. Adolfo Daniel Vallejo, Paraguay, 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8).
Francisco Cerundolo (25), Argentina, def. Hugo Gaston, France, 2-6, 6-4, 6-2, 6-1.
Frances Tiafoe (19), United States, def. Hubert Hurkacz, Poland, 6-7 (5), 7-6 (5), 6-4, 6-7 (1), 6-4.
Martin Landaluce, Spain, def. Vit Kopriva, Czechia, 1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0.
Felix Auger-Aliassime (4), Canada, def. Roman Andres Burruchaga, Argentina, 4-6, 6-0, 7-5, 6-1.
Francisco Comesana, Argentina, def. Luciano Darderi (14), Italy, 7-6 (5), 4-6, 6-4, 2-6, 6-4.
Raphael Collignon, Belgium, def. Ben Shelton (5), United States, 6-4, 7-5, 6-4.
Matteo Berrettini, Italy, def. Arthur Rinderknech (22), France, 6-4, 6-4, 6-4.
Brandon Nakashima (31), United States, def. Luca Van Assche, France, 6-7 (5), 6-4, 5-7, 6-1, 6-3.
Matteo Arnaldi, Italy, def. Stefanos Tsitsipas, Greece, 7-6 (2), 5-7, 6-3, 6-2.
Women’s Singles
Second Round
Iva Jovic (17), United States, def. Emma Navarro, United States, 6-0, 6-3.
Naomi Osaka (16), Japan, def. Donna Vekic, Croatia, 7-6 (1), 6-4.
Oleksandra Oliynykova, Ukraine, def. Kimberly Birrell, Australia, 6-3, 0-6, 7-6 (5).
Diana Shnaider (25), Russia, def. McCartney Kessler, United States, 7-6 (3), 6-1.
Maja Chwalinska, Poland, def. Elise Mertens (23), Belgium, 6-4, 6-0.
Amanda Anisimova (6), United States, def. Julia Grabher, Austria, 6-0, ret.
Anna Kalinskaya (22), Russia, def. Alina Korneeva, Russia, 7-6 (2), 6-4.
Camila Osorio, Colombia, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 7-5, 6-7 (6), 7-5.
Diane Parry, France, def. Ann Li (30), United States, 6-3, 6-4.
Daria Kasatkina, Russia, def. Susan Bandecchi, Switzerland, 7-5, 7-6 (11).
Maria Sakkari, Greece, def. Claire Liu, United States, 6-7 (7), 6-3, 6-3.
Coco Gauff (4), United States, def. Maiar Sherif Ahmed Abdelaziz, Egypt, 6-3, 6-2.
Madison Keys (19), United States, def. Antonia Ruzic, Croatia, 6-4, 6-4.
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Elsa Jacquemot, France, 7-5, 6-2.
Anastasia Potapova (28), Russia, def. Katie Boulter, Britain, 5-7, 6-4, 6-2.
Victoria Mboko (9), Canada, def. Katerina Siniakova, Czechia, 5-7, 6-4, 6-2.
Men’s Doubles
First Round
Petr Nouza, Czechia, and Neil Oberleitner, Austria, def. Albano Olivetti and Theo Arribage (13), France, 7-6 (2), 7-6 (6).
Marcus Willis, Britain, and Jakub Paul, Switzerland, def. Anirudh Chandrasekar, India, and Takeru Yuzuki, Japan, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (3).
Jakob Schnaitter and Mark Wallner, Germany, def. Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard (9), France, walkover.
Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (7), El Salvador, def. Joshua Paris, Britain, and Trey Hilderbrand, United States, 6-3, 6-1.
Arthur Reymond and Luca Sanchez, France, def. Joe Salisbury, Britain, and Francisco Cabral (8), Portugal, 6-4, 6-2.
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (2), Britain, def. Zhang Zhizhen, China, and Nuno Borges, Portugal, 6-3, 6-3.
Simone Bolelli and Andrea Vavassori (5), Italy, def. Marco Trungelliti, Argentina, and James Duckworth, Australia, 6-2, 6-4.
Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (4), Britain, def. Marcelo Melo, Brazil, and Andres Molteni, Argentina, 6-3, 6-1.
Pierre-Hugues Herbert and Quentin Halys, France, def. Gregoire Jacq and Benjamin Bonzi, France, 4-6, 6-3, 7-5.
Matej Vocel and Tomas Machac, Czechia, def. Fabien Reboul and Sadio Doumbia (11), France, 6-4, 3-6, 6-3.
Women’s Doubles
First Round
Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (2), Kazakhstan, def. Jesika Maleckova and Miriam Skoch, Czechia, 6-4, 6-1.
Irina Khromacheva, Russia, and Anastasia Detiuc, Czechia, def. Iryna Shymanovich, Belarus, and Maria Kozyreva, Russia, 4-6, 6-4, 6-2.
Sara Sorribes Tormo, Spain, and Marie Bouzkova, Czechia, def. Aldila Sutjiadi and Janice Tjen, Indonesia, 6-7 (7), 6-2, 6-4.
Eudice Chong, Hong Kong, China, and Veronika Erjavec, Slovenia, def. Miyu (1994) Kato, Japan, and Giuliana Olmos, Mexico, 6-3, 2-6, 7-5.
Ingrid Martins, Brazil, and Solana Sierra, Argentina, def. Alexandra Panova, Russia, and Harriet Dart, Britain, 6-4, 6-3.
Nadiia Kichenok, Ukraine, and Makoto Ninomiya, Japan, def. Anna Siskova, Czechia, and Kamilla Rakhimova, Russia, 4-6, 6-3, 6-4.
Tamara Korpatsch, Germany, and Nicole Fossa Huergo, Argentina, def. Panna Udvardy, Hungary, and Oleksandra Oliynykova, Ukraine, 5-7, 6-4, 6-1.
Andreja Klepac, Slovenia, and Magali Kempen, Belgium, def. Asia Muhammad, United States, and Fanny Stollar (8), Hungary, 3-6, 6-1, 6-2.
Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (3), Belgium, def. Laura Pigossi, Brazil, and Alycia Parks, United States, 6-2, 4-6, 7-6 (6).
Fiona Ferro and Diane Parry, France, def. Ivana Corley and Carmen Corley, United States, 6-4, 6-2.
Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova (10), Slovakia, def. Alice Rame and Tiphanie Lemaitre, France, 7-6 (2), 6-0.
Mixed Doubles
Second Round
Edouard Roger-Vasselin, France, and Laura Siegemund, Germany, def. Demi Schuurs, Netherlands, and Julian Cash (5), Britain, 6-2, 6-3.
Anna Danilina, Kazakhstan, and James Tracy (7), United States, def. Storm Hunter, Australia, and Hugo Nys, Monaco, 6-4, 7-5.
Ulrikke Eikeri, Norway, and Lucas Miedler, Austria, def. Arthur Reymond and Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, France, 7-5, 6-3.
Sara Errani and Andrea Vavassori (1), Italy, def. Ellen Perez, Australia, and Francisco Cabral, Portugal, 6-2, 6-2.
Andre Goransson, Sweden, and Erin Routliffe, New Zealand, def. Marcelo Arevalo, El Salvador, and Luisa Stefani (2), Brazil, 6-3, 3-6, 10-7.
Yuki Bhambri, India, and Alexandra Panova, Russia, def. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and David Pel, Netherlands, 7-6 (2), 7-6 (5).