El número 1 del mundo, Jannik Sinner, queda eliminado de Roland Garros en una sorpresiva derrota en cinco sets

Jannik Sinner ha quedado eliminado de Roland Garros en circunstancias dramáticas tras perder un emocionante partido a cinco sets contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

El número 1 del mundo tenía el control absoluto tras ponerse 2-0 arriba en el partido de segunda ronda, pero la ola de calor que azota el Abierto de Francia pareció pasarle factura, y Sinner comenzó a sufrir calambres.

Cerúndolo aprovechó la situación y remontó para ganar los últimos tres sets por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

Parecía que iba a ser otra victoria fácil para el cuatro veces campeón de Grand Slam en su búsqueda de ganar Roland Garros por primera vez.

Sinner se adjudicó los dos primeros sets con facilidad y llegó a tener una ventaja de 5-1 en el tercero, donde sacaba para ganar el partido.

Fue entonces cuando la estrella italiana realmente empezó a tener problemas.

Con el marcador 0-40 en contra, Sinner mantuvo una larga conversación con el árbitro antes de abandonar la cancha para recibir atención médica.

Y no era el mismo cuando regresó al juego.

Cerúndolo ganó los últimos seis juegos del tercer set para mantener viva la esperanza del partido, antes de llevarse los dos últimos sets y completar la sorprendente victoria.

Sinner parecía imbatible antes del Abierto de Francia.

El joven de 24 años venía de una increíble racha de 30 victorias consecutivas —habiendo ganado tres Masters 100 seguidos en tierra batida en Montecarlo, Madrid y Roma— y, sin Carlos Alcaraz en acción, otra victoria en un Grand Slam parecía un mero trámite.

Pero en el deporte nada es sencillo.

Sinner se ha convertido ahora en el primer tenista en la Era Open en perder más de un partido en torneos de Grand Slam —siendo cabeza de serie número uno— tras haber tenido una ventaja de 2 sets a 0, según datos de ESPN Insights.

Cerúndolo admitió tras el partido que tal vez tuvo un poco de suerte para avanzar a la siguiente ronda.

“Por supuesto, es duro para él; iba ganando el partido y yo no lograba ganar más de tres juegos por set, así que creo que tuve un poco de suerte”, declaró Cerúndolo a pie de pista tras su sorprendente victoria. “Me sabe mal por él, porque merecía ganar muchos partidos y, de hecho, estaba sacando para llevarse este encuentro”.

“Pero entonces no sé qué ocurrió; creo que tal vez sufrió calambres, o quizás fue la presión… no lo sé. En cualquier caso, me sabe mal por él y espero que se recupere”.

Cerúndolo aguardará ahora para conocer a su próximo rival, mientras Martín Landaluce y Vít Kopřiva disputan su encuentro en este momento.

“Estoy superfeliz; intenté jugar a mi mejor nivel y seguiré esforzándome por hacerlo”, añadió el tenista argentino. “Sin duda, es un torneo que me encanta jugar, ya que la tierra batida es mi superficie predilecta; por ello, espero estar listo para el próximo partido”.

El torneo ha quedado ahora completamente abierto y, ante la ausencia de Alcaraz y Sinner, podría surgir un campeón inesperado; o bien, Novak Djokovic podría encontrar finalmente la oportunidad para conquistar su 25.º título individual de Grand Slam.

Será la primera vez desde el Abierto de Estados Unidos de 2023 en que un Grand Slam masculino no sea ganado por Alcaraz ni por Sinner.

Esta noticia fue actualizada con información adicional.

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