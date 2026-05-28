La inflación está en su nivel más alto en tres años, y muchos estadounidenses están consumiendo ahorros

Los elevados precios de la gasolina impulsaron al alza la inflación una vez más el mes pasado, agravando al mismo tiempo la presión financiera sobre los estadounidenses: los hogares están ahorrando a la tasa más baja en casi cuatro años, según reveló el jueves un nuevo informe.

El impacto en los precios del petróleo provocado por la guerra en Irán elevó el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal al 3,8 % en abril, frente al 3,3 % registrado el mes anterior, según datos del Departamento de Comercio.

El índice de precios de gastos de consumo personal aumentó un 0,4% en términos mensuales, desacelerándose respecto al incremento del 0,7% observado en marzo.

El gasto de los consumidores —motor de aproximadamente dos tercios de la economía— creció un 0,5 % en abril; un ritmo que, si bien parece resiliente, es más lento que el repunte del 1 % registrado en marzo.

Sin embargo, al tener en cuenta la inflación, el gasto aumentó apenas un 0,1 %.

Los bolsillos de los estadounidenses —muchos de ellos más holgados gracias a mayores devoluciones de impuestos— han logrado absorber el impacto del precio de los combustibles; no obstante, los economistas han advertido que, a la larga, no podrán seguir el ritmo del aumento de los costos.

Los datos publicados el jueves pusieron de manifiesto parte de esa fragilidad subyacente.

“Los hogares ya están sintiendo la presión de una inflación más elevada”, declaró a CNN en una entrevista Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide Mutual.

Los ingresos de los consumidores se mantuvieron estables durante el mes; el ingreso disponible (después de impuestos) cayó un 0,1 %, y el ingreso disponible ajustado a la inflación descendió un 0,5 %.

Los estadounidenses continuaron recurriendo a sus ahorros: su tasa de ahorro personal (el ahorro como porcentaje del ingreso después de impuestos) cayó al 2,6 % en abril, marcando su nivel más bajo desde junio de 2022, momento en que la inflación alcanzó un máximo de cuatro décadas. A principios de año, la tasa de ahorro se situaba en el 4,3 %.

“Los estadounidenses están sufriendo una fuerte presión financiera. La inflación se encuentra en máximos de tres años y el ahorro personal se ha desplomado hasta situarse en uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas”, escribió el jueves en una nota Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union. “Muchos estadounidenses están gastando más de lo que ingresan. Esta situación no es sostenible, especialmente para los hogares de ingresos bajos y de clase media”.

Los economistas esperaban que la inflación aumentara un 0,5 % a nivel mensual y un 3,9 % interanual, y que el gasto se desacelerara hasta el 0,3 %, según datos de FactSet.

Gran parte del aumento del gasto registrado el mes pasado se destinó a la gasolina y a otros bienes esenciales: el combustible, la energía, los servicios públicos, la vivienda y la alimentación representaron aproximadamente la mitad del incremento total del gasto. Sin embargo, el informe publicado el jueves reveló que los consumidores no redujeron la mayoría de sus compras discrecionales; por el contrario, aumentaron su gasto en actividades recreativas y en restaurantes.

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por el otro, ha provocado una onda expansiva en la economía mundial. El tráfico marítimo en el golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz se ha reducido a un flujo mínimo, estrangulando así una vía fluvial vital para el comercio de petróleo, gas natural, fertilizantes y otros materiales críticos.

Esta conmoción provocada por la guerra ha disparado los precios de la gasolina, ha comenzado a elevar el coste de los alimentos (especialmente de los productos frescos) y amenaza con encarecer otros bienes y servicios.

Dado que los precios de la gasolina y de los alimentos pueden ser bastante volátiles, los economistas y los responsables de la política económica suelen recurrir a un indicador de precios “subyacente” —que excluye dichas categorías— para obtener una imagen más clara de las tendencias inflacionarias de fondo.

El índice de precios PCE subyacente registró un aumento mensual del 0,2%, una tasa inferior a la esperada; no obstante, la tasa interanual repuntó hasta situarse en el 3,3%.

La inflación subyacente continúa al alza, en parte debido a la serie de aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a los bienes importados, escribió esta semana en una nota a los inversores Stephen Juneau, economista sénior para EE.UU. en Bank of America Securities.

La inflación de los bienes duraderos se sitúa en el 3,4 %, un nivel ligeramente superior al de la inflación subyacente; sin embargo, esta categoría suele experimentar deflación, señaló Bostjancic, de Nationwide.

“Una parte se debe a los aranceles y la otra a China: allí ya no experimentan realmente deflación y los precios de los bienes al por mayor están subiendo”, afirmó. “Suelen ser un proveedor de bienes tan importante —a pesar de que los aranceles están frenando un poco el comercio con China— que están exportando inflación, lo cual impulsa al alza los precios de los bienes a nivel mundial”.

Y para la Reserva Federal —que ahora cuenta con el recién nombrado Kevin Warsh al mando—, el panorama inflacionario hace prever que se mantengan inalterados los tipos de interés, añadió.

“Anteriormente, la expectativa era que Kevin Warsh asumiera el cargo e impulsara recortes en los tipos de interés”, comentó. “Es muy improbable que eso suceda este año, dado que la inflación se sitúa por encima del objetivo del 2 %. Creo que la Fed se encuentra ante un periodo muy prolongado de ‘esperar y ver’”.

Una disminución en los pagos procedentes de un programa de asistencia agrícola lastró los ingresos durante el mes, señaló el Departamento de Comercio en su informe; no obstante, a escala de toda la economía, la inflación está superando el crecimiento medio de los salarios.

Otro informe independiente del Departamento de Comercio, publicado el jueves, reveló que la economía estadounidense creció a un ritmo más lento de lo comunicado inicialmente durante el primer trimestre. La estimación revisada del producto interior bruto (PIB) tuvo en cuenta la debilidad del gasto de los consumidores y de la inversión empresarial durante dicho periodo.

El PIB registró una tasa anualizada del 1,6 % en el trimestre comprendido entre enero y marzo; esta cifra supone un descenso respecto al 2 % reportado inicialmente, pero representa aun así un marcado repunte frente al 0,5 % registrado en el trimestre anterior.

La resiliencia de los consumidores y la fuerte inversión empresarial en inteligencia artificial contribuyeron a dinamizar el crecimiento en el primer trimestre; es probable que este impulso se haya mantenido durante el segundo trimestre, que abarca de abril a junio. El Banco de la Reserva Federal de Atlanta estima que el PIB del segundo trimestre alcanzará un sólido 4,3 %.

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