11 presuntos muertos en Washington; retoman labores de recuperación tras ruptura de tanque químico que contaminó río Columbia

Se espera que los equipos de búsqueda enfrenten condiciones peligrosas mientras continúan las labores para recuperar a nueve personas, dadas por presuntamente muertas, un día después de la mortal ruptura de un tanque químico en una planta papelera del estado de Washington.

Al menos dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas después de que un tanque de 900.000 galones (3 millones 406.870 litros)que contenía sustancias químicas peligrosas se rompiera el martes por la mañana en las instalaciones de Nippon Dynawave Packaging Co. en Longview. Las autoridades dijeron que el derrame provocó contaminación en el río Columbia, considerado vital para el noroeste del Pacífico.

Las autoridades dijeron en un principio que aún podrían quedar unos 90.000 galones (340.687 litros) de material dentro del tanque dañado, pero una inspección posterior determinó que la cantidad era de aproximadamente 25.000 galones (94.635 litros). Se cree que ese líquido restante está del lado opuesto del tanque con respecto a la fuga, que está liberando material a un ritmo más lento que el martes, dijeron las autoridades.

El tanque contenía una mezcla llamada licor blanco, que se utiliza en el proceso de fabricación de papel y puede causar quemaduras de segundo y tercer grado al entrar en contacto con la piel. Inhalar vapor concentrado cerca del líquido también puede ser peligroso, aunque en el aire actúa principalmente como irritante.

El tanque ahora ha sido considerado estable y se han disipado las preocupaciones de que pudiera colapsar, lo que permite a los equipos de respuesta avanzar con la planificación para retirar su contenido y continuar las labores de recuperación, dijo este miércoles el funcionario de bomberos del condado de Cowlitz, Scott Goldstein.

Las labores de rescate pasaron oficialmente a ser labores de recuperación, que fueron suspendidas el martes por la noche debido a preocupaciones sobre la estabilidad, y serán “lentas, metódicas y deliberadas”, dijo el jefe de batallón de bomberos de Longview, Matt Amos. Una vez recuperadas las personas desaparecidas, serán trasladadas a la oficina del forense, dijeron las autoridades.

Gilbert Bernal, un querido padre y abuelo, murió como resultado de la ruptura del tanque químico del martes, dijo a CNN este miércoles su hija, Geovana Bernal-Ferguson.

En un hospital el martes, el hermano y la madre de Bernal-Ferguson confirmaron mediante fotografías que un hombre fallecido allí era Bernal, dijo ella. La familia aún espera la confirmación oficial del forense. Las autoridades no han divulgado los nombres de los fallecidos, heridos o desaparecidos en el incidente del martes.

No se conocieron de inmediato detalles sobre cómo ocurrió la ruptura. CNN solicitó comentarios a Nippon Dynawave Packaging sobre el incidente.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 a.m. del martes en las instalaciones de Nippon Dynawave Packaging Co., que produce pulpa usada para fabricar productos de papel y cartón para artículos como envases y vasos. La planta está en Longview, a unos 80 kilómetros al norte de Portland, Oregon, y a unos 210 kilómetros al sur de Seattle.

Entre los heridos hay siete empleados y un bombero, quien fue atendido y dado de alta, dijeron el martes las autoridades. Una persona que fue trasladada desde el lugar murió posteriormente a causa de sus heridas.

La ruptura es el más reciente de una serie de incidentes en instalaciones industriales, fábricas y plantas en los últimos meses, algunos de los cuales han sido mortales. En el sur de California la semana pasada, las autoridades se apresuraron a evitar que explotara un tanque químico sobrecalentado, lo que llevó a decenas de miles de residentes a evacuar. Una grieta alivió la presión, eliminando el riesgo de una explosión catastrófica.

En abril, una fuga química de ácido nítrico y otra sustancia en una planta de Virginia Occidental causó la muerte de dos personas e hirió a más de una docena, según Associated Press.

En octubre del año pasado, más de 10.800 kilos de explosivos detonaron en una planta de Tennessee, causando la muerte de 16 empleados y una explosión tan intensa que se registró como un terremoto de magnitud 1,6.

Dos meses antes, una explosión en una planta de US Steel en Pensilvania mató a dos trabajadores e hirió a más de 10, uno de los cuales quedó atrapado entre los escombros, informó AP.

La contaminación causada por la ruptura llegó al río más grande del noroeste del Pacífico, el Columbia, pero evaluaciones adicionales determinarán el “alcance y la magnitud de ese impacto ambiental”, dijo Goldstein este miércoles. No hay efectos negativos para la salud de la ciudad, la calidad del aire ni el sistema de agua potable, añadió.

Aunque la calidad del aire y el sistema de agua potable no se han visto afectados, los niveles de acidez en las muestras de agua, o pH, confirmaron que la contaminación llegó al río desde el sitio el martes, dijo Goldstein.

Las operaciones de bombeo se reanudaron el miércoles por la noche, con la esperanza de “alejar el agua contaminada de los pantanos cercanos a las zonas residenciales y del suministro de agua de la ciudad”, dijo el Departamento de Bomberos de Longview.

El departamento pidió al público que, mientras tanto, evite las zanjas de drenaje.

Se liberaron alrededor de 500.000 galones (1 millón 892.705 litros) de líquido, que se mezclaron con agua de una tubería principal contra incendios del sitio que también se rompió, dijo Goldstein. Las autoridades observaron un aumento inicial en el nivel de pH en algunas vías fluviales cercanas y apagaron las bombas del sistema de diques en esas áreas “para mantenerlo contenido allí”, dijo Goldstein.

Las autoridades están desarrollando un plan para “tratar y abordar las preocupaciones sobre el agua restante en las zanjas”.

Se ha creado un grupo ambiental integrado por el departamento de ecología del estado, la Agencia de Protección Ambiental, el Distrito de Diques y Obras Públicas, así como otras agencias, para evaluar y atender la contaminación, dijo Goldstein. La Guardia Costera está trabajando con ese equipo, añadió.

Goldstein instó a los residentes a evitar los diques y las zanjas entre Washington Way y Prudential Boulevard.

Los equipos del Departamento de Ecología del estado están en el sitio para vigilar la calidad del aire y del agua, dijo el martes la portavoz Brittny Goodsell.

“Actualmente no tenemos preocupaciones para la salud pública fuera de la escena en este momento”, dijo.

Los funcionarios estatales estarán en el sitio “para hacer todo lo que podamos para ayudar en la situación”, dijo el martes el gobernador de Washington, Bob Ferguson.

El estado ha desplegado a 46 miembros de su Guardia Nacional, incluidos 10 integrantes del equipo de apoyo civil que trabajan con el Departamento de Ecología para apoyar la vigilancia de la calidad del aire, añadió.

El dolor y la ansiedad ahora se sienten en Longview, una ciudad unida de unas 40.000 personas a orillas del río Columbia.

Nippon Dynawave Packaging Co. emplea a unas 1.000 personas en su planta de pulpa, papel y empaques. La instalación trata sus aguas residuales y las envía al río Columbia, de acuerdo con el Departamento de Ecología de Washington.

“Las personas que responden aquí tienen amigos y familiares que trabajan en el sitio”, dijo Goldstein el martes.

Miembros de la comunidad se reunieron en una vigilia el martes por la noche para honrar a la víctima fallecida y a los empleados que siguen desaparecidos.

La residente de Longview Crystal Moldenhauer dijo a AP que tiene amigos que trabajan en la planta y que seguían sin ser localizados.

“Todos seguimos esperando respuestas”, dijo a AP. “Hay familias que han quedado destrozadas y no sabemos por qué”.

El PeaceHealth St. John Medical Center recibió inicialmente a nueve pacientes procedentes de la instalación de Longview, incluida una persona que murió y otras cuatro que fueron trasladadas a otros hospitales, informó el centro médico.

Las lesiones variaron de leves a graves e incluyeron quemaduras químicas en la piel, así como irritación ocular y de las vías respiratorias, dijo el centro médico.

Tres pacientes fueron dados de alta posteriormente de PeaceHealth St. John y un paciente permanecía en condición regular, dijo el portavoz Jim Murez.

El sitio es objeto de dos inspecciones en curso no relacionadas, que comenzaron antes de la ruptura y no están vinculadas con el incidente, según el Departamento de Trabajo e Industrias del Estado de Washington.

Una se abrió en marzo después de que el departamento recibiera una queja anónima sobre preocupaciones “acerca de una válvula en un tanque clarificador de amoníaco acuoso”, que no es el mismo tanque que se rompió, según la agencia.

La otra se abrió en mayo después de una queja sobre un socavón creado por un drenaje defectuoso, dijo la agencia.

Joel Sacks, director del Departamento de Trabajo e Industrias del estado, dijo este miércoles que no podía comentar sobre las inspecciones en curso hasta que concluyan. Añadió que la agencia llevará a cabo una investigación sobre el incidente.

Funcionarios estatales citaron al sitio por infracciones después de otras tres inspecciones en los últimos cinco años que no estaban relacionadas con la “seguridad de procesos químicos o del almacenamiento”, sino con la protección contra caídas y la falta de uso de cubiertas faciales, dijo la agencia.

Una de las infracciones implicó que el empleador no se asegurara de que “a los empleados se les proporcionara un lugar de trabajo libre de peligros reconocidos que causen, o que probablemente causen, lesiones graves o la muerte”, de acuerdo con el informe de inspección.

También se ha iniciado una investigación sobre la ruptura del tanque químico por parte de la Junta de Investigación de Seguridad Química y Peligros de EE.UU. para determinar su causa y qué podría hacerse para prevenir una tragedia similar en el futuro. Un equipo de investigadores llegó al sitio el miércoles, dijo la agencia.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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